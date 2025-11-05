НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как 0

3 м/c,

ю-з.

 760мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Беспилотная опасность
Кому можно оформить ипотеку
«Умные решения» в недвижимости
Отработки для студентов-медиков
В ДТП пострадали двое полицейских
Когда выпадет первый снег
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Дороги и транспорт Под Ярославлем для полетов закрыли аэропорт

Под Ярославлем для полетов закрыли аэропорт

Публикуем заявление Росавиации

40
Под Ярославлем закрыли аэропорт | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUПод Ярославлем закрыли аэропорт | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Под Ярославлем закрыли аэропорт

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Утром 5 ноября под Ярославлем временно закрыли для полетов аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении ведомства.

Ограничения были введены в 7:30.

Также утром 5 ноября в Министерстве региональной безопасности сообщили о беспилотной опасности на территории Ярославской области. Жителей региона попросили не подходить к окнам в помещениях. А тем, кто находился на улице, посоветовали укрыться в безопасных местах.

При этом в Министерстве уточнили, что все учреждения региона работают в штатном режиме. Губернатор Михаил Евраев также сообщил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112.

Ранее Михаил Евраев сообщал, что будет размещать у себя в соцсетях предупреждения об авиационной опасности и ее отмене, а также инструкцию, как действовать при угрозе применения БПЛА. Также власти сообщали о порядке действий в случае авиационной опасности.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Аэропорт Туношна Ограничения полетов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление