Под Ярославлем для полетов закрыли аэропорт

Под Ярославлем закрыли аэропорт Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Утром 5 ноября под Ярославлем временно закрыли для полетов аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении ведомства.

Ограничения были введены в 7:30.

Также утром 5 ноября в Министерстве региональной безопасности сообщили о беспилотной опасности на территории Ярославской области. Жителей региона попросили не подходить к окнам в помещениях. А тем, кто находился на улице, посоветовали укрыться в безопасных местах.

При этом в Министерстве уточнили, что все учреждения региона работают в штатном режиме. Губернатор Михаил Евраев также сообщил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112 .