Под Ярославлем для полетов закрыли аэропорт

Утром 5 ноября под Ярославлем временно закрыли для полетов аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении ведомства.
Ограничения были введены в 7:30.
Также утром 5 ноября в Министерстве региональной безопасности сообщили о беспилотной опасности на территории Ярославской области. Жителей региона попросили не подходить к окнам в помещениях. А тем, кто находился на улице, посоветовали укрыться в безопасных местах.
При этом в Министерстве уточнили, что все учреждения региона работают в штатном режиме. Губернатор Михаил Евраев также сообщил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112.
Ранее Михаил Евраев сообщал, что будет размещать у себя в соцсетях предупреждения об авиационной опасности и ее отмене, а также инструкцию, как действовать при угрозе применения БПЛА. Также власти сообщали о порядке действий в случае авиационной опасности.