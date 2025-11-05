НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность: как работают учреждения

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность: как работают учреждения

Информация от властей

1 022
В Ярославской области объявили беспилотную опасность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области объявили беспилотную опасность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом 5 ноября в 7:32 в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по отражению атаки продолжается», — говорится в посте руководителя области.

Также в 7:30 в Росавиации предупредили, что в ярославском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

При этом в Министерстве региональный безопасности Ярославской области уточнили, что все учреждения региона работают в штатном режиме.

Напомним, ранее Михаил Евраев сообщал, что будет размещать у себя в соцсетях предупреждения об авиационной опасности и ее отмене, а также инструкцию, как действовать при угрозе применения БПЛА. Также власти сообщали о порядке действий в случае авиационной опасности.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Беспилотная опасность
