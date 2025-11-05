Вести ли ярославцам детей в садики и школы при беспилотной опасности — ответ властей

Ярославцам рассказали про режим посещения школ, садиков и колледжей при беспилотной опасности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, вести ли родителям детей в садики и школы в случае объявления беспилотной опасности.

«При объявлении беспилотной опасности родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию школы. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Также всегда при возникновении этой угрозы режим свободного посещения действует для детских садов и колледжей», — объяснил глава региона.

Михаил Евраев добавил, что сейчас учреждения Ярославской области работают в штатном режиме.

Напомним, утром 5 ноября губернатор предупредил жителей региона о беспилотной опасности. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Михаила Евравева в7:32.

Также утром 5 ноября была приостановлена работа ярославского аэропорта. Здесь были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.