Вести ли ярославцам детей в садики и школы при беспилотной опасности — ответ властей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, вести ли родителям детей в садики и школы в случае объявления беспилотной опасности.
«При объявлении беспилотной опасности родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию школы. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Также всегда при возникновении этой угрозы режим свободного посещения действует для детских садов и колледжей», — объяснил глава региона.
Михаил Евраев добавил, что сейчас учреждения Ярославской области работают в штатном режиме.
Напомним, утром 5 ноября губернатор предупредил жителей региона о беспилотной опасности. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Михаила Евравева в7:32.
Также утром 5 ноября была приостановлена работа ярославского аэропорта. Здесь были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.
Напомним, ранее Михаил Евраев сообщал, что будет размещать у себя в соцсетях предупреждения об авиационной опасности и ее отмене, а также инструкцию, как действовать при угрозе применения БПЛА. Кроме того, власти сообщили о порядке действий в случае авиационной опасности