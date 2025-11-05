НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вести ли ярославцам детей в садики и школы при беспилотной опасности — ответ властей

Вести ли ярославцам детей в садики и школы при беспилотной опасности — ответ властей

Публикуем пояснение губернатора

478
Ярославцам рассказали про режим посещения школ, садиков и колледжей при беспилотной опасности

Ярославцам рассказали про режим посещения школ, садиков и колледжей при беспилотной опасности

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, вести ли родителям детей в садики и школы в случае объявления беспилотной опасности.

«При объявлении беспилотной опасности родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию школы. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Также всегда при возникновении этой угрозы режим свободного посещения действует для детских садов и колледжей», — объяснил глава региона.

Михаил Евраев добавил, что сейчас учреждения Ярославской области работают в штатном режиме.

Напомним, утром 5 ноября губернатор предупредил жителей региона о беспилотной опасности. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Михаила Евравева в7:32.

Также утром 5 ноября была приостановлена работа ярославского аэропорта. Здесь были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Напомним, ранее Михаил Евраев сообщал, что будет размещать у себя в соцсетях предупреждения об авиационной опасности и ее отмене, а также инструкцию, как действовать при угрозе применения БПЛА. Кроме того, власти сообщили о порядке действий в случае авиационной опасности

ПО ТЕМЕ
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
4
Гость
36 минут
Возникает вопрос - если родитель оставляет ребенка дома и сам остаётся с ним - не будет ли это считаться на работе прогулом? Очень непонятно....
Гость
11 минут
Глупенькими легче управлять
