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Город эксклюзив В Ярославле реконструируют популярный рынок: что там будет

В Ярославле реконструируют популярный рынок: что там будет

Публикуем фото и подробности проекта

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2 комментария

Так по проекту должен будет выглядеть обновленный рынок

В Ярославле реконструируют Ленинский рынок на улице Чкалова. Работы уже начались.

— На месте, где сейчас открытая площадка, будет построен новый одноэтажный корпус крытого рынка. Там сейчас делают фундамент. После того как новый корпус откроется, торговлю переведут туда и мы приступим к реконструкции старого здания, — рассказал порталу 76.RU главный инженер АО «Ленинский рынок» Сергей Мартынов.

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По планам срок окончания работ — 3-й квартал 2026 года. На время реконструкции закрывать рынок не будут. После модернизации торговля развернется в обоих зданиях. На втором этаже старого корпуса планируют разместить кафе.

Напомним, в 2020 году рынок Ленинского района власти Ярославля продали за 145 миллионов рублей московской компании «Дордой». На тот момент учредителем организации был 43-летний киргизский бизнесмен и политик Жумабек Салымбеков. Его семье принадлежит крупнейший в Центральной Азии вещевой рынок «Дордой», который находится в пригороде Бишкека.

Так сейчас выглядит Ленинский рынок

В 2021 году появилась информация, что новый владелец рынка задумал провести реконструкцию объекта и доверил подготовку проекта питерской компании Ginza Project.

Питерская компания Ginza Project занимается различными направлениями в ресторанном бизнесе. В том числе создала такие пространства, как «Большой гостиный двор» в Санкт-Петербурге, Даниловский рынок в Москве, рынок в Геленджике, Vortex Park на набережной в Баку и другие.

— Мы хотим создать пространство нового формата, — рассказывал тогда генеральный директор компании Ginza Project Алексей Волков. — Хотим сохранить то, что есть, и добавить к этому новое. Это будет не просто рынок, а место коммуникации людей: продавцов, покупателей, фермеров, жителей города и туристов.

На этом месте планировали создать пространство нового формата

В 2021 году анонсировали, что, помимо торговых площадок, на рынке появится зона фуд-корта с русской, вьетнамской, японской, итальянской и грузинской кухнями, детская комната. На улице обещали ярмарку.

— Это будет пространство, где можно будет не только купить продуктов или поесть, но и просто потусоваться, — заверяли специалисты Ginza Project.

Сейчас официально заказчиком работ является АО «Ленинский рынок». В открытых источниках информация о его владельцах не публикуется. Директор организации — Джурат Закиров. Он же — генеральный директор ООО «Дордой» в Ярославле, зарегистрированного по тому же адресу, что и сам рынок, — на улице Чкалова, 17. Судя по информации «Контур.Фокуса», компания сменила прописку со столичной на региональную, а вместо Жумабека Салымбекова владельцем фирмы стала другой кыргызский бизнесмен и политик — 38-летняя Нурзат Осмонова. По данным сайта Vesti.kg, она является частью семьи бывшего владельца. Сайт Оper.kaktus.media, сообщает, что Жумабек Салымбеков и Нурзат Осмонова — муж и жена.

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Ленинский рынок Реконструкция Ремонт
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Комментарии
2
Гость
16 августа 2024, 08:11
Как всегда по Плану Таврического это будет принадлежать дотационым
Гость
16 августа 2024, 08:12
прочитал кому это будет принадлежать и решил туда не ходить и другим не советую, голосую ногами и рублями
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