В Ярославле реконструируют популярный рынок: что там будет

Так по проекту должен будет выглядеть обновленный рынок Источник: предоставлено АО «Ленинский рынок»











В Ярославле реконструируют Ленинский рынок на улице Чкалова. Работы уже начались.

— На месте, где сейчас открытая площадка, будет построен новый одноэтажный корпус крытого рынка. Там сейчас делают фундамент. После того как новый корпус откроется, торговлю переведут туда и мы приступим к реконструкции старого здания, — рассказал порталу 76.RU главный инженер АО «Ленинский рынок» Сергей Мартынов.

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По планам срок окончания работ — 3-й квартал 2026 года. На время реконструкции закрывать рынок не будут. После модернизации торговля развернется в обоих зданиях. На втором этаже старого корпуса планируют разместить кафе.

Напомним, в 2020 году рынок Ленинского района власти Ярославля продали за 145 миллионов рублей московской компании «Дордой». На тот момент учредителем организации был 43-летний киргизский бизнесмен и политик Жумабек Салымбеков. Его семье принадлежит крупнейший в Центральной Азии вещевой рынок «Дордой», который находится в пригороде Бишкека.

Так сейчас выглядит Ленинский рынок Источник: Кирилл Поверинов











В 2021 году появилась информация, что новый владелец рынка задумал провести реконструкцию объекта и доверил подготовку проекта питерской компании Ginza Project.

Питерская компания Ginza Project занимается различными направлениями в ресторанном бизнесе. В том числе создала такие пространства, как «Большой гостиный двор» в Санкт-Петербурге, Даниловский рынок в Москве, рынок в Геленджике, Vortex Park на набережной в Баку и другие.

— Мы хотим создать пространство нового формата, — рассказывал тогда генеральный директор компании Ginza Project Алексей Волков. — Хотим сохранить то, что есть, и добавить к этому новое. Это будет не просто рынок, а место коммуникации людей: продавцов, покупателей, фермеров, жителей города и туристов.

На этом месте планировали создать пространство нового формата Источник: Кирилл Поверинов

В 2021 году анонсировали, что, помимо торговых площадок, на рынке появится зона фуд-корта с русской, вьетнамской, японской, итальянской и грузинской кухнями, детская комната. На улице обещали ярмарку.

— Это будет пространство, где можно будет не только купить продуктов или поесть, но и просто потусоваться, — заверяли специалисты Ginza Project.