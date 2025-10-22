Столкнулись с проблемой: в мэрии Ярославля рассказали о судьбе проекта по строительству крематория

В Ярославле хотят построить новый муниципальный крематорий Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

22 октября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью прозвучала информация о судьбе проекта по строительству нового муниципального крематория.

«Строительство запланировано на 2026–2028 год», — рассказала заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

Однако, как она пояснила, возникли трудности с выделением земельного участка под объект. Власти города направили заявку на предоставление площадки в правительство региона. Но оказалось, что в законе Ярославской области N 14-з «Об отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» не прописана возможность предоставления участков для размещения крематориев.

«Мэрия Ярославля обратилась в Ярославскую область с инициативой о внесении изменений в закон, чтобы включить в него услуги по кремации», — пояснила Елена Гудкевич.

Где конкретно расположен участок, который власти хотят использовать для строительства крематория, чиновница не озвучила. Она добавила, что работа по вопросу продолжается.

Напомним, возможность строительства муниципального крематория в Ярославле обсуждается давно. Сейчас в городе работает один частный крематорий в районе деревни Скоково. Второй должны были возвести на улице Промышленной, но объект так и не появился. В результате предпринимателей, которые должны были построить крематорий, обвинили в мошенничестве, а землю через суд вернули обратно в муниципальную собственность.

О новом проекте строительства муниципального крематория стало известно в июне 2024 года. Подробности рассказал директор ярославского АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Алексей Косогоров.

Сообщалось, что в качестве площадки для возведения объекта рассматриваются разные участки. В том числе, улица Магистральная. В конце июля 2024 года в ответе на запрос 76.RU мэрия проинформировала, что крематорий могут построить на пересечении улиц Промышленной и Осташинской (в районе дома № 6/34 по улице Осташинской).