«Построить можно быстро»: депутат назвал стоимость нового крематория для Ярославля

В Ярославле планируют построить крематорий Источник: муниципалитет Ярославской области











В Ярославле возобновилось обсуждение строительства муниципального крематория. Тему подняли на заседании совета директоров АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» с депутатами муниципалитета. Как рассказал в беседе с 76.RU депутат Анатолий Каширин, возведение объекта упирается в финансирование.

— Построить как можно быстро. Приступят, когда определятся со схемой финансирования, так как в бюджете на это нет денег, поэтому возможны концессия, инвестиции, частно-государственное партнерство. Стоимость проекта порядка 200 миллионов рублей, — рассказал порталу 76.RU Анатолий Каширин.

Еще зимой 2024 года мэр Ярославля заявлял о невостребованности крематориев на территории региона. Напомним, на данный момент в городе работает один частный крематорий в районе Скоково, еще один — на Промышленной улице — был не достроен.

Мифический крематорий

Напомним, еще один крематорий должен был появиться в Ярославле почти 10 лет назад. Правда, не муниципальный, а частный. В 2013 году ООО «Акрополь» получила от властей в аренду на 51 год участок на Промышленной улице (в районе дома № 6/34 по ул. Осташинской). В 2014–2015 годах на земле было зарегистрировано три постройки: будка охраны, газораспределительный пункт и, собственно, сам частный крематорий площадью 124,5 квадратных метра.

ООО «Акрополь» было зарегистрировано в 2009 году в Ярославле. Среди разрешенных видов деятельности: предоставление услуг, связанных с похоронами, строительство зданий, торговля ритуальными товарами и другие. Владельцем фирмы с конца 2016 года по настоящий момент является Нина Ильина, директором — Николай Ильин. По итогам 2023 года фирма отработала с убытком в 325 тысяч рублей — на сто тысяч больше итогов 2022 года.

Что известно о владельцах Узнать Нина Ильина в прошлом и Николай Ильин в настоящем являются учредителями компании «Корунд» (чистая прибыль — 26,7 млн рублей) — владельца единственного действующего в Ярославле крематория у деревни Скоково. Кроме Николая Ильина совладельцем объекта значится Светлана Минина. Также Нина Ильина и Николай Ильин — участники компаний-застройщиков ООО «Специализированный Застройщик Левел Недвижимость» и ООО «Специализированный Застройщик Верхневолжская Топливно-Энергетическая Компания». С конца 2016 года до 2021 года совладельцем компании являлся предприниматель Рустам Хазипов. А еще раньше владельцами числились предприниматель Михаил Украинцев (сейчас он занимается продажей программного обеспечения, грузоперевозками) и учрежденная им строительная фирма ООО «Квадрат плюс».

В октябре 2016 года «Акрополь» заявил о намерении выкупить участок. Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля оформил сделку — без торгов и по льготной цене — за 15% от кадастровой стоимости. В ноябре три объекта были уничтожены. На махинацию с землей обратила внимание прокуратура. Они отметили что участок земли, который предоставили организации, оказался в 113,7 раза больше построенного ими крематория.

Договор купли-продажи в декабре 2023 года был признан недействительным, тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В январе 2024 года прокуратура Ярославской области отсудила у «Акрополя» в пользу мэрии участок площадью 14 тысяч квадратных метров.