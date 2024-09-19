НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

с-з.

 761мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04
Сокращения в школе
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Цены на арбузы и дыни
Лучшие бизнес-идеи страны
Силовики в Тутаеве
Куда съездить на выходных
Изменят маршруты автобусов
Эвакуировали детскую поликлинику
Убрали лавки с остановки
Что полыхает в Брагине
Недвижимость «Построить можно быстро»: депутат назвал стоимость нового крематория для Ярославля

«Построить можно быстро»: депутат назвал стоимость нового крематория для Ярославля

Накануне вопрос обсудили с муниципальной службой

275
1 комментарий

В Ярославле планируют построить крематорий

В Ярославле возобновилось обсуждение строительства муниципального крематория. Тему подняли на заседании совета директоров АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» с депутатами муниципалитета. Как рассказал в беседе с 76.RU депутат Анатолий Каширин, возведение объекта упирается в финансирование.

—  Построить как можно быстро. Приступят, когда определятся со схемой финансирования, так как в бюджете на это нет денег, поэтому возможны концессия, инвестиции, частно-государственное партнерство. Стоимость проекта порядка 200 миллионов рублей, — рассказал порталу 76.RU Анатолий Каширин.

Еще зимой 2024 года мэр Ярославля заявлял о невостребованности крематориев на территории региона. Напомним, на данный момент в городе работает один частный крематорий в районе Скоково, еще один — на Промышленной улице — был не достроен.

Мифический крематорий

Напомним, еще один крематорий должен был появиться в Ярославле почти 10 лет назад. Правда, не муниципальный, а частный. В 2013 году ООО «Акрополь» получила от властей в аренду на 51 год участок на Промышленной улице (в районе дома № 6/34 по ул. Осташинской). В 2014–2015 годах на земле было зарегистрировано три постройки: будка охраны, газораспределительный пункт и, собственно, сам частный крематорий площадью 124,5 квадратных метра.

ООО «Акрополь» было зарегистрировано в 2009 году в Ярославле. Среди разрешенных видов деятельности: предоставление услуг, связанных с похоронами, строительство зданий, торговля ритуальными товарами и другие. Владельцем фирмы с конца 2016 года по настоящий момент является Нина Ильина, директором — Николай Ильин. По итогам 2023 года фирма отработала с убытком в 325 тысяч рублей — на сто тысяч больше итогов 2022 года.

Что известно о владельцах

Нина Ильина в прошлом и Николай Ильин в настоящем являются учредителями компании «Корунд» (чистая прибыль — 26,7 млн рублей) — владельца единственного действующего в Ярославле крематория у деревни Скоково. Кроме Николая Ильина совладельцем объекта значится Светлана Минина. Также Нина Ильина и Николай Ильин — участники компаний-застройщиков ООО «Специализированный Застройщик Левел Недвижимость» и ООО «Специализированный Застройщик Верхневолжская Топливно-Энергетическая Компания». С конца 2016 года до 2021 года совладельцем компании являлся предприниматель Рустам Хазипов. А еще раньше владельцами числились предприниматель Михаил Украинцев (сейчас он занимается продажей программного обеспечения, грузоперевозками) и учрежденная им строительная фирма ООО «Квадрат плюс».

В октябре 2016 года «Акрополь» заявил о намерении выкупить участок. Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля оформил сделку — без торгов и по льготной цене — за 15% от кадастровой стоимости. В ноябре три объекта были уничтожены. На махинацию с землей обратила внимание прокуратура. Они отметили что участок земли, который предоставили организации, оказался в 113,7 раза больше построенного ими крематория.

Договор купли-продажи в декабре 2023 года был признан недействительным, тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В январе 2024 года прокуратура Ярославской области отсудила у «Акрополя» в пользу мэрии участок площадью 14 тысяч квадратных метров.

Тем временем в Ярославле остро стоит похоронный вопрос, в городе заканчиваются места для захоронений. Всего числится 11 муниципальных кладбищ, куда разрешено хоронить горожан. Однако два из них, Донское и Тверицкое, полностью закрыты. В последнее время власти обсуждают проектирование нового кладбища.

ПО ТЕМЕ
Крематорий Недвижимость
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
33 минуты
«Построить можно быстро»: депутат назвал стоимость нового крематория для депутатов.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление