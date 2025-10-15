В Ярославле исследуют площадки для нового кладбища

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Власти Ярославля рассказали о судьбе нового муниципального кладбища. Информация прозвучала 15 октября на комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства.

«Сейчас идет подбор площадки. Было предложено несколько вариантов на территории города. Коллеги проводят изучение грунтов на этих территориях, чтобы выбрать наиболее оптимальную площадку», — рассказал заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

До окончания этого этапа финансирование на строительство кладбища не закладывают.

Напомним, власти Ярославля уже давно говорят о необходимости открытия нового кладбища, так как места на действующем Осташинском заканчиваются. Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу участок под эти цели у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Однако в июне 2025 года контракт с проектировщиком нового погоста расторгли. Оказалось, что организовать кладбище на отведенной площадке невозможно из-за требований СанПина.

В августе 2025 года порталу 76.RU в мэрии Ярославля сообщили, что теперь рассматривается возможность размещения погоста в Заволжском и Красноперекопском районах. Кроме того, городская администрация ведет переговоры с руководством Ярославского округа о возможности размещения кладбища на его территории.

Также в Ярославле рассматривают возможность строительства муниципального крематория с колумбарием

Гость
55 минут
надо как у викингов , в лодку с дровами , пускать по течению и стрелу горящую
Гость
28 минут
Где менеджеры из РПЦ ?
