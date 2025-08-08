Власти Ярославля ищут новое место для кладбища: какие участки рассматривают

В Ярославле ищут новое место под кладбище Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля ищут место для нового городского кладбища. Как сообщил порталу 76.RU в мэрии, сейчас рассматривается возможность размещения погоста в Заволжском и Красноперекопском районах.

«На данном этапе проводятся инженерно-геодезические изыскания с целью определения возможности размещения кладбища на этих участках по геологическим и гидрогеологическим условиям», — пояснил в ответе на запрос 76.RU заместитель мэра Ярославля — директор департамента градостроительства Александр Черневский.

Кроме того, городская администрация ведет переговоры с руководством Ярославского округа о возможности размещения кладбища на его территории.

«Определены две площадки, в отношении которых также необходимо выполнение инженерно-геодезических испытаний», — добавил Александр Черневский.

В мэрии отметили, что в настоящее время захоронения в Ярославле проводятся только на Осташинском кладбище. Остальные кладбища (кроме Донского и Тверицкого) открыты для подзахоронений.

Напомним, в связи с ограниченным количеством мест на Осташинском кладбище власти Ярославля уже несколько лет ищут территорию для организации нового кладбища. Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу территорию под эти цели у деревни Прохоровское в Ярославском районе — примерно в 12 километрах от города. Мэр Артем Молчанов пообещал, что кладбище у Прохоровского откроется к 1 сентября 2023 года. Но этого не произошло. Власти ссылались на затянувшееся проектирование. А в июне 2025 года контракт с проектировщиком и вовсе расторгли. Было объявлено, что расположить кладбище на отведенном участке невозможно из-за требований СанПина. На тот момент за проектирование уже было заплачено 4,8 миллиона рублей.