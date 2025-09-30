Ради высоток снесут пять домов: в Ярославле выставили на торги участок в спальном районе

Двухэтажки в Брагине собираются снести ради новостроек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на торги выставили землю в проезде Шавырина в Дзержинском районе. Здесь планируется комплексная застройка домами до 18 этажей.

Площадь участка — 18 403,11 кв. метра. На территории сейчас находится пять двухэтажных многоквартирных домов (№ 4, 6, 8 по ул. Урицкого и № 4, 10 в проезде Шавырина). Их застройщик должен будет снести за свой счет.

Кроме того, в проекте договора прописано, что компания, выигравшая аукцион, должна будет предоставить городу жилье для переселения жителей неприватизированных квартир указанных домов и выплатить деньги владельцам приватизированных. Исключением станет только дом № 10 в проезде Шавырина — он расселяется за бюджетный счет, так как был признан аварийным до 1 января 2017 года и попал в государственную программу.

Также застройщик должен безвозмездно передать в собственность города помещение для участкового пункта полиции и построить на отданной ему территории физкультурно-оздоровительный комплекс площадью не более 3420 кв. м.

«Срок реализации проекта — 10 лет», — указано в договоре.

Границы территории будущей застройки Источник: мэрия Ярославля

Аукцион назначен на 11 ноября. За право застроить данную территорию власти планируют получить от потенциального застройщика минимум 27,1 миллиона — именно такой является начальная цена лота на торгах.

Напомним, постановление о комплексном развитии данной территории мэрия Ярославля выпустила в феврале 2025 года. В мае 2025 года вышло постановление мэрии, в котором была объявлена стоимость участка в размере 46,2 миллиона рублей. Позже мэрия решила ее опустить до 27,1 миллиона.