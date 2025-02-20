НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -9

0 м/c,

штиль.

 764мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,43
EUR 94,08
Опустевший ТЦ
Обзор нового трамвая
В пекарне умер человек
К школе съехались полицейские
Телеэкран в центре
Почему не вызвать врача на дом
Задержка поездов
Как отдохнуть зимой по-русски
Что откроют вместо «Якоря»
Недвижимость В Ярославле ради масштабной застройки снесут пять многоквартирных домов

В Ярославле ради масштабной застройки снесут пять многоквартирных домов

О какой территории идет речь

2 192
4 комментария
В Ярославле снесут пять многоквартирных домов ради новой застройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле снесут пять многоквартирных домов ради новой застройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле снесут пять многоквартирных домов ради новой застройки

Источник:

В Ярославле ради масштабной застройки снесут пять многоквартирных домов. Речь идет о территории на пересечении проезда Шавырина и улицы Урицкого в Дзержинском районе. Здесь мэрия Ярославля собирается выставить на торги участок земли площадью 18,4 тысячи квадратных метров. На ней расположены пять двухэтажных домов — № 4, 6, 8, по ул. Урицкого и № 4, 10 в проезде Шавырина — их и собираются убрать.

— Дома № 4, 10 в проезде Шавырина и № 4, 6 по улице Урицкого признаны аварийными. Дом № 10 по Шавырина будет расселяться за счет средств федерального, областного и городского бюджетов как признанный аварийным до 1 января 2017 года. Расселение остальных домов будет обязанностью инвестора, — комментировали ранее порталу 76.RU в департаменте городского хозяйства.

На данном участке можно возводить дома высотой 8–18 этажей и всю необходимую инфраструктуру.

— Комплексное развитие территории планируется в единых границах без разделения на части, — уточняется в постановлении мэрии, опубликованном в базе нормативно-правовых актов.

Границы территории комплексного развития | Источник: мэрия ЯрославляГраницы территории комплексного развития | Источник: мэрия Ярославля

Границы территории комплексного развития

Источник:

Напомним, постановление о комплексном развитии этой территории мэрия Ярославля уже утверждала в мае 2023 года. Однако тогда речь шла о меньшем участке площадью 16,9 тысячи квадратных метров. В нее не входили дома № 4 и 6 по улице Урицкого. Предыдущее постановление признали утратившим силу. Также в ноябре 2024 года публиковался проект нового постановления. Изданный сейчас конечный вариант практически не отличается от него.

В мае 2024 года мы делали репортаж из этого квартала. Дома, которые пойдут под снос, были построены с 1958 по 1961 год. Жилье возводил завод «Техуглерод» для своих рабочих. Но затем дома перешли в ведение города, многие квартиры были приватизированы.

Сейчас большая часть жилых помещений в домах пустует. Редкие жильцы, которые еще остались, рассказали, что квартиры у людей выкупают некие частные инвесторы. Жить здесь остались в основном те, у кого муниципальное жилье, или те, кого не устроила предложенная коммерсантами цена выкупа.

ПО ТЕМЕ
Недвижимость Комплексное развитие территории Снесут дома Строительство
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
52 минуты
Хороший тихий уголок... был.
Гость
45 минут
Люди пооучат вместо своих гниоых лачуг с кухней в 5 м,хорошее жилье.Давно уже год мусолят эту тему.Медленно,медлено идет процесс продажи земли под многоквартирные дома.А ткм самым цены зашкаливают на недвижимость
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление