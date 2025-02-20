В Ярославле снесут пять многоквартирных домов ради новой застройки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле ради масштабной застройки снесут пять многоквартирных домов. Речь идет о территории на пересечении проезда Шавырина и улицы Урицкого в Дзержинском районе. Здесь мэрия Ярославля собирается выставить на торги участок земли площадью 18,4 тысячи квадратных метров. На ней расположены пять двухэтажных домов — № 4, 6, 8, по ул. Урицкого и № 4, 10 в проезде Шавырина — их и собираются убрать.

— Дома № 4, 10 в проезде Шавырина и № 4, 6 по улице Урицкого признаны аварийными. Дом № 10 по Шавырина будет расселяться за счет средств федерального, областного и городского бюджетов как признанный аварийным до 1 января 2017 года. Расселение остальных домов будет обязанностью инвестора, — комментировали ранее порталу 76.RU в департаменте городского хозяйства.

На данном участке можно возводить дома высотой 8–18 этажей и всю необходимую инфраструктуру.

— Комплексное развитие территории планируется в единых границах без разделения на части, — уточняется в постановлении мэрии, опубликованном в базе нормативно-правовых актов.

Границы территории комплексного развития Источник: мэрия Ярославля











Напомним, постановление о комплексном развитии этой территории мэрия Ярославля уже утверждала в мае 2023 года. Однако тогда речь шла о меньшем участке площадью 16,9 тысячи квадратных метров. В нее не входили дома № 4 и 6 по улице Урицкого. Предыдущее постановление признали утратившим силу. Также в ноябре 2024 года публиковался проект нового постановления. Изданный сейчас конечный вариант практически не отличается от него.

В мае 2024 года мы делали репортаж из этого квартала. Дома, которые пойдут под снос, были построены с 1958 по 1961 год. Жилье возводил завод «Техуглерод» для своих рабочих. Но затем дома перешли в ведение города, многие квартиры были приватизированы.