Город Снесут дома ради высоток: участок в спальном районе Ярославля выставят на торги

Снесут дома ради высоток: участок в спальном районе Ярославля выставят на торги

Власти снизили на него цену

468
Двухэтажки в Брагине собираются снести ради новостроек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДвухэтажки в Брагине собираются снести ради новостроек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Двухэтажки в Брагине собираются снести ради новостроек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля снизили цену на участок для комплексного развития в Дзержинском районе. Речь идет о территории в проезде Шавырина.

В мае 2025 года вышло постановление мэрии, в котором была объявлена стоимость участка в размере 46,2 миллиона рублей. Однако 8 сентября власти внесли изменения в документ, снизив стоимость площадки до 27 миллионов 126 тысяч 390 рублей. Причина этого мэрией не озвучена.

«Аукцион мы планируем запустить на следующей неделе. Там у нас предполагаются 18-этажные дома. Там необходимо будет расселить внутри территории существующие аварийные дома», — прокомментировал на общегородском совещании в мэрии 9 сентября заместитель мэра Ярославля Александр Черневский.

Границы территории будущей застройки | Источник: мэрия ЯрославляГраницы территории будущей застройки | Источник: мэрия Ярославля

Границы территории будущей застройки

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, постановление о комплексном развитии данной территории мэрия Ярославля выпустила еще в феврале 2025 года. Согласно документу площадь участка составляет 18,4 тысячи квадратных метров. Сейчас на данной территории расположены пять двухэтажных многоквартирных домов (№ 4, 6, 8 по ул. Урицкого и № 4, 10 в проезде Шавырина) — их собираются снести.

По информации мэрии, дома № 4, 10 в проезде Шавырина и № 4, 6 по улице Урицкого признаны аварийными. Дом № 10 по Шавырина будет расселяться за счет средств бюджета, так как был признан аварийным до 1 января 2017 года. Расселение остальных домов будет обязанностью инвестора.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Застройка Комплексное развитие территории Брагино Дзержинский район
Комментарии
3
Гость
34 минуты
щас про пробки заноют))))
Гость
34 минуты
Развитие города!!
Читать все комментарии
