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Недвижимость Снесут дома ради новой застройки: в Ярославле на торги выставят землю в существующем микрорайоне

Снесут дома ради новой застройки: в Ярославле на торги выставят землю в существующем микрорайоне

Где планируют «реновацию»

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19 комментариев
В Ярославле двухэтажки собираются снести ради новостроек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле двухэтажки собираются снести ради новостроек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле двухэтажки собираются снести ради новостроек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставят на торги под застройку участок земли в проезде Шавырина в Дзержинском районе. Сейчас на нем расположены пять двухэтажных многоквартирных домов — их собираются снести.

Постановление о торгах на право заключения договора о комплексном развитии этой территории появилось на сайте мэрии города 21 мая.

«Провести аукцион в срок не позднее трех месяцев со дня принятия настоящего постановления», — говорится в документе.

За право взять участок в аренду власти города намерены получить с будущего застройщика 46,2 миллиона рублей.

Границы территории будущей застройки | Источник: мэрия ЯрославляГраницы территории будущей застройки | Источник: мэрия Ярославля

Границы территории будущей застройки

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, постановление о комплексном развитии данной территории мэрия Ярославля выпустила в феврале 2025 года. Согласно документу площадь участка составляет 18,4 тысячи квадратных метров. На нем расположены пять двухэтажных домов — № 4, 6, 8, по ул. Урицкого и № 4, 10 в проезде Шавырина — их собираются снести.

По информации мэрии, дома № 4, 10 в проезде Шавырина и № 4, 6 по улице Урицкого признаны аварийными. Дом № 10 по Шавырина будет расселяться за счет средств бюджета, так как был признан аварийным до 1 января 2017 года. Расселение остальных домов будет обязанностью инвестора.

Вместо старых двухэтажек застройщик сможет построить дома высотой 8–18 этажей и всю необходимую инфраструктуру.

В февральском постановлении оговаривалось, что комплексное развитие территории планируется в единых границах без разделения на части.

Постановление о комплексном развитии этой территории мэрия Ярославля выпускала и в мае 2023 года. Но тогда речь шла о меньшем участке земли площадью 16,9 тысячи квадратных метров. В нее не входили дома № 4 и 6 по улице Урицкого. Предыдущее постановление признали утратившим силу.

В мае 2024 года мы делали репортаж из этого квартала. Дома, которые пойдут под снос, были построены с 1958 по 1961 год. Жилье возводил завод «Техуглерод» для своих рабочих. Но затем дома перешли в ведение города, многие квартиры были приватизированы. Позже большую часть жилья выкупили частные компании. По факту основная часть квартир сейчас пустуют.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Мэрия Ярославля
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Комментарии
19
Гость
22 мая, 21:19
Мы против точечных застроек, мы против этнических депутатских кланов которые не навидят народ Ярославля золотого кольца,это позор такой власти города, социальные объекты не могут сдать , сносят частный сектор , позор такой власти города Ярославля!!!
Гость
22 мая, 15:41
Постройте дом на пустыре рядом с 26 школой. Туда переселите жильцов из этих развалюх да и застройте это место многоэтажками. Школы есть, дет сады- есть, новые трамвайные пути - есть. Кто выиграет, тот пусть сначала построит дома для расселения. И проблемы нет
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