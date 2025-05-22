Снесут дома ради новой застройки: в Ярославле на торги выставят землю в существующем микрорайоне

В Ярославле двухэтажки собираются снести ради новостроек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле выставят на торги под застройку участок земли в проезде Шавырина в Дзержинском районе. Сейчас на нем расположены пять двухэтажных многоквартирных домов — их собираются снести.

Постановление о торгах на право заключения договора о комплексном развитии этой территории появилось на сайте мэрии города 21 мая.

«Провести аукцион в срок не позднее трех месяцев со дня принятия настоящего постановления», — говорится в документе.

За право взять участок в аренду власти города намерены получить с будущего застройщика 46,2 миллиона рублей.

Границы территории будущей застройки Источник: мэрия Ярославля

Напомним, постановление о комплексном развитии данной территории мэрия Ярославля выпустила в феврале 2025 года. Согласно документу площадь участка составляет 18,4 тысячи квадратных метров. На нем расположены пять двухэтажных домов — № 4, 6, 8, по ул. Урицкого и № 4, 10 в проезде Шавырина — их собираются снести.

По информации мэрии, дома № 4, 10 в проезде Шавырина и № 4, 6 по улице Урицкого признаны аварийными. Дом № 10 по Шавырина будет расселяться за счет средств бюджета, так как был признан аварийным до 1 января 2017 года. Расселение остальных домов будет обязанностью инвестора.

Вместо старых двухэтажек застройщик сможет построить дома высотой 8–18 этажей и всю необходимую инфраструктуру.

В февральском постановлении оговаривалось, что комплексное развитие территории планируется в единых границах без разделения на части.

Постановление о комплексном развитии этой территории мэрия Ярославля выпускала и в мае 2023 года. Но тогда речь шла о меньшем участке земли площадью 16,9 тысячи квадратных метров. В нее не входили дома № 4 и 6 по улице Урицкого. Предыдущее постановление признали утратившим силу.