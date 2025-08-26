Беспилотный взлет. Эксперт объяснил, почему цены на бензин обновили рекорд

За год бензин подорожал более чем на 5 рублей за литр Источник: Наталья Лапцевич

Рост бензиновых цен в России достиг 30 копеек в неделю. Такие уровни были характерны для прошлых топливных кризисов в 2018 и 2023 годах. По данным Росстата, розничная цена АИ-95 за год прибавила 5,5 рубля за литр (+9,5%), АИ-92 — 5,3 рубля (+10%). Несмотря на введенный правительством запрет на экспорт бензина, подорожание осталось интенсивным: если в среднем по году оно составляло 10 копеек в неделю, то в конце августа увеличилось втрое. Из отдельных регионов пришли сообщения об отсутствии топлива на АЗС, а в Екатеринбурге зафиксирован скачкообразный рост цен на популярные бензины.

У биржи подгорело

Биржевые цены на топливо обновили рекорды: в середине августа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовая стоимость АИ-92 впервые превысила 70 тысяч за тонну, АИ-95 — 80 тысяч рублей. Для сравнения: предыдущий максимум был осенью 2023 года, когда АИ-95 стоил в районе 75 тысяч рублей за тонну. Из-за высоких оптовых цен розничная торговля стала убыточной.

Дизельное топливо интенсивно дорожало осенью прошлого года, но в 2025-м его стоимость стабильна: с апреля по август она изменилась на 20 копеек. А сильнее всего прибавил бензин АИ-98, цена которого достигла 84 рублей за литр (+12% в годовом выражении).

«НПЗ проводят дорогие ремонты»

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что проблема носит комплексный характер.

«Есть плановые ремонты НПЗ, есть внеплановые, — говорит аналитик. — Последнее время ударов по российским НПЗ стало больше, явно Украина пытается сорвать мирные переговоры, провоцируя Россию на жесткий ответ. Наносят удары и по атомным станциям, были попытки повредить Смоленскую АЭС, и по НПЗ, и по нефтепроводу „Дружба“. И, конечно, это создает не только проблему производства нефтепродуктов здесь и сейчас, но и вынуждает НПЗ проводить дорогие внеплановые ремонты. Нефтяные компании тратятся и хотят компенсировать свои затраты, а так как экспорт бензина для них закрыт, они стремятся получить больше на внутреннем рынке. Сейчас они продают топливо на бирже по верхней границе ценового коридора, не превышая который они все-таки получают выплаты по демпферу из бюджета».

Снимок, сделанный в марте 2024 года: пожар на одном из НПЗ Нижегородской области. В августе 2025-го нефтянка снова подвергается атакам БПЛА Источник: Администрация Кстовского округа / Vk.com

По словам Игоря Юшкова, если по дизтопливу у России есть запас прочности (страна производит почти вдвое больше топлива, чем потребляет), то экспортный «избыток» бензинов составляет в районе 10%. Поэтому внеплановое снижения выработки НПЗ сильнее сказывается на предложении бензина, чем дизтоплива.

Восточный дефицит

На дальневосточных АЗС в августе 2025 года наблюдались очереди Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Нехватку топлива в Сибири и на Дальнем Востоке Игорь Юшков объясняет недостаточным количеством НПЗ в восточной части России.

«Приходится доставлять бензин с более отдаленных предприятий, — говорит он. — По дизтопливу как раз есть возможность производить много, а вот по бензину зачастую нет. Поэтому дальневосточная история дополняется еще и тем, что производство и без всяких ремонтов небольшое. Сейчас опять встанет вопрос на государственном уровне о необходимости создать дополнительные предприятия нефтепереработки на Дальнем Востоке».

Биржа остынет в сентябре

Эксперт считает нынешний рост цен скорее ситуативным и ограниченным во времени: «Август заканчивается, потребление будет снижаться, что снизит как цены на бирже, так и некий ажиотаж в рознице. Действительно, туризма больше, самих автомобилей становится ежегодно больше, поэтому прежних объемов зачастую не хватает».

Еще в июле правительство отреагировало на ценовое ралли введением запрета на экспорт бензина до конца августа, а позже вице-премьер Александр Новак поддержал продление эмбарго на сентябрь. Правительство пытается интенсифицировать биржевую торговлю и требует от компаний исключить перепродажу топлива от одного нефтепроизводителя к другому.

«Нужны системные решения»

Игорь Юшков видит и другие возможные меры.

«Можно ввести льготы на перевозку нефтепродуктов по железной дороге, чтобы здесь и сейчас решить проблему достаточности бензина для рынка Дальнего Востока, — говорит он. — Однако действительно нужны системные меры, иначе каждый год так и будет происходить. То же самое с электроэнергией: ее на Дальнем Востоке не хватает, генерацию не строят, ссылаясь, что непонятно, как вернуть эти затраты, и отсутствие электроэнергии становится сдерживающим фактором для развития восточных регионов. То же самое будет происходить по топливу».

Снижение выработки российских НПЗ из-за налетов дронов наблюдалось и весной 2024 года, после чего Росстат перестал публиковать данные о производстве топлива.