В Ярославле изменили график работы зоопарка и аквапарка. Расписание и цены

Публикуем актуальные данные на осень

466
1 комментарий
Опубликован новый график работы зоопарка и аквапарка в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОпубликован новый график работы зоопарка и аквапарка в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Опубликован новый график работы зоопарка и аквапарка в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле аквапарк и зоопарк перешли на осенний график работы. Об этом предупредили посетителей в соцсетях организаций.

График работы зоопарка в Ярославле

Напомним, Ярославской зоопарк находится на улице Шевелюха, 137 в Заволжском районе.

«Со 2 сентября 2025 года и весь сентябрь Ярославский зоопарк будет открыт с 10:00 до 20:00», — предупредили сотрудники.

Кассы будут работать до 19:00. Летом посетителей принимали с 9:00.

Единый билет на все экспозиции, а именно на основную территорию, в Зооэкзотариум, парк копытных, «Альпака парк» и «Ковчег», для взрослых будет стоить 1200 рублей, для детей с 4 до 14 лет — 600 рублей. Дети до 4 лет — бесплатно.

Билет на основную территорию и «Ковчег» для взрослых будет стоить 600 рублей, для детей (с 4 до 14 лет) — 400 рублей. Дети до 4 лет — бесплатно.

Как работает аквапарк в Ярославле

Аквапарк на Дядьковской улице, 21 открыт ежедневно с 10:30 до 21:30, кассы работают до 19:15. Стоимость посещения варьируется в зависимости от тарифа.

Цены на посещение аквапарка

В будние дни:

  • посещение по тарифу «Вечерний» (два часа) аква-зоны для взрослых — 800 рублей, для детей — 500 рублей; аква-зоны и термы: взрослый — 1050 рублей, детский — 700 рублей;

  • тариф «Заряд здоровья», куда входит посещение аквазоны и терм на 2 часа 45 минут: для взрослых — 1250 рублей, для детей — 800 рублей;

  • тариф на 4 часа в аква-зоне: 1300 рублей — для взрослых, 900 рублей — для детей; аква-зона и термы: 1600 рублей — для взрослых и 1100 рублей — для детей;

  • весь день в аква-зоне для взрослых обойдется в 1650 рублей, для детей — 1200 рублей; в аква-зоне и термах: 1950 рублей — для взрослых и 1400 рублей — для детей;

В выходные:

  • тариф «Вечерний» на два часа в аква-зоне для взрослых стоит 1000 рублей и 650 рублей для детей; в аква-зоне и термах: 1350 рублей для взрослых и 900 рублей для детей;

  • «Заряд Здоровья» (2 часа 45 минут аквазона + термы): взрослый билет — 1500 рублей, детский — 1000 рублей;

  • 4 часа в аква-зонах: 1600 рублей — взрослый, 1100 рублей — детский; 4 часа в аква-зонах и термах будет стоить для взрослых — 1900 рублей, для детей — 1300 рублей;

  • тариф на весь день: взрослый билет в аква-зону будет стоить 1950 рублей, детский билет — 1400 рублей; взрослый билет в аква-зону и термы будет стоить 2250 рублей, детский — 1600 рублей.

С началом осени в общественном транспорте Ярославля вернули льготный проезд для школьников и студентов.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
1
Гость
37 минут
Хорошо бы в парке копытных не только уныло везли вдоль пустых вольеров, но еще и рассказывали кого мы должны разглядеть "там вдалеке"!
