С 1 сентября в Ярославской области возвращают льготный проезд

С сентября возвращают льготный проезд на пригородных маршрутах для школьников и студентов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 сентября в Ярославской области снова будет действовать скидка на проезд в пригородном транспорте для школьников и студентов. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта ограничения вводили на два летних месяца — июль и август.

«Красная транспортная карта для школьников Ярославской области действует только на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в пригородном сообщении и предоставляет 50% скидку только в учебный период — с 1 сентября по 30 июня. Летом (с 1 июля по 31 августа) льгота не действует, проезд необходимо оплачивать согласно тарифам», — ранее сообщали 76.RU в пресс-службе Министерства.

Стоит отметить, что скидки на проезд в пригородном и междугороднем транспорте также предоставляются студентам колледжей и вузов. Обычный проездной для школьников и студентов действует круглый год и им можно пользоваться без ограничений по датам.