НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

4 м/c,

ю-з.

 750мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Пропал подросток
Приостановили работу теплохода. Причина
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Ярославский бренд покорил Россию
Как родить в перинатальном центре
Какие обследования пройти осенью
Что посмотреть в Армении
Запустят дополнительные автобусы
Построят новый медцентр
Переплыл Босфор
Дороги и транспорт С 1 сентября в Ярославской области возвращают льготный проезд

С 1 сентября в Ярославской области возвращают льготный проезд

Кому он полагается

666
7 комментариев
С сентября возвращают льготный проезд на пригородных маршрутах для школьников и студентов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС сентября возвращают льготный проезд на пригородных маршрутах для школьников и студентов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С сентября возвращают льготный проезд на пригородных маршрутах для школьников и студентов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 сентября в Ярославской области снова будет действовать скидка на проезд в пригородном транспорте для школьников и студентов. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта ограничения вводили на два летних месяца — июль и август.

«Красная транспортная карта для школьников Ярославской области действует только на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в пригородном сообщении и предоставляет 50% скидку только в учебный период — с 1 сентября по 30 июня. Летом (с 1 июля по 31 августа) льгота не действует, проезд необходимо оплачивать согласно тарифам», — ранее сообщали 76.RU в пресс-службе Министерства.

Стоит отметить, что скидки на проезд в пригородном и междугороднем транспорте также предоставляются студентам колледжей и вузов. Обычный проездной для школьников и студентов действует круглый год и им можно пользоваться без ограничений по датам.

Ранее власти сообщили о введении в работу дополнительных автобусов на маршруте № 97с в Ярославле. Рейсы добавили на утренние часы. Транспортный маршрут должен компенсировать закрытие последней городской маршрутки № 97.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Льготный проезд Проездной билет 1 Сентября
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
2 часа
Вернуть Бесплатный проезд Инвалидам, и Пенсионерам!!!!
Гость
2 часа
Нужно вернуть бесплатный проезд, для инвалидов и пенсионеров Ярославля и Ярославской области!!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление