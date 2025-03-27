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Бизнес подробности В Ярославле снесут здание кафе популярной сети

В Ярославле снесут здание кафе популярной сети

Что об этом известно

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43 комментария
В Ярославле снесут незаконную пристройку в парке 30-летия Победы | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUВ Ярославле снесут незаконную пристройку в парке 30-летия Победы | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле снесут незаконную пристройку в парке 30-летия Победы

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле снесут незаконную пристройку в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, в которой планировалось открытие популярной сети кафе «Много рыбы». Об этом сообщили в мэрии Ярославля в ответ на вопросы встревоженных горожан.

«На сегодня, помимо обращения в суд по расторжению договора аренды, принято административное решение о демонтаже самовольно установленного объекта. Работы по демонтажу будут выполнены после определения подрядной организации путем проведения электронного аукциона», — уточнили в городской администрации 26 марта.

Земельный участок в парке на Ленинградском проспекте, 75б, находится в аренде у предпринимателя. Строительство здания на этом участке не было согласовано, что является грубым нарушением условий договора аренды

Еще в начале марта на сайте кафе появилось объявление об открытии филиала в той самой пристройке в парке в Брагине | Источник: «Много рыбы»Еще в начале марта на сайте кафе появилось объявление об открытии филиала в той самой пристройке в парке в Брагине | Источник: «Много рыбы»
По данным на 27 марта, данного объявления на сайте нет | Источник: «Много рыбы»По данным на 27 марта, данного объявления на сайте нет | Источник: «Много рыбы»

Как уточнили 76.RU в кафе «Много рыбы», заведение на Ленинградском проспекте открылось 23 марта. На вопрос о дальнейших планах в случае сноса здания оператор ответил, что «такой информацией не располагает».

Напомним, двухэтажная пристройка к кафе «На прудах» появилась осенью 2024 года. Местным жителям это не понравилось, и они начали жаловаться в мэрию.

Как считаете, нужно ли в парке кафе?

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Кафе Незаконная постройка Ресторан Суд Мэрия
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Комментарии
43
Гость
3 часа
А фамилия хозяина незаконной постройки случайно не заканчивается на ЯН?
Гость
4 часа
кому лично помешало кафе ?? чем плохо?? не разливайка, культурное заведение,,, кто бы что не строил,, всегда найдутся ненавистники и завистники
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