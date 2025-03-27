В Ярославле снесут здание кафе популярной сети

В Ярославле снесут незаконную пристройку в парке 30-летия Победы Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В Ярославле снесут незаконную пристройку в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, в которой планировалось открытие популярной сети кафе «Много рыбы». Об этом сообщили в мэрии Ярославля в ответ на вопросы встревоженных горожан.

«На сегодня, помимо обращения в суд по расторжению договора аренды, принято административное решение о демонтаже самовольно установленного объекта. Работы по демонтажу будут выполнены после определения подрядной организации путем проведения электронного аукциона», — уточнили в городской администрации 26 марта.

Земельный участок в парке на Ленинградском проспекте, 75б, находится в аренде у предпринимателя. Строительство здания на этом участке не было согласовано, что является грубым нарушением условий договора аренды

Как уточнили 76.RU в кафе «Много рыбы», заведение на Ленинградском проспекте открылось 23 марта. На вопрос о дальнейших планах в случае сноса здания оператор ответил, что «такой информацией не располагает».

Напомним, двухэтажная пристройка к кафе «На прудах» появилась осенью 2024 года. Местным жителям это не понравилось, и они начали жаловаться в мэрию.