В Ярославле хотят установить новый фонтан за 16 миллионов рублей. Где он будет расположен

В Ярославле хотят установить новый фонтан за 16 миллионов рублей. Где он будет расположен

Власти ищут подрядчика для выполнения работ

685
17 комментариев
На эскизе — один из вариантов решения | Источник: Центр развития городских территорий

На эскизе — один из вариантов решения

Источник:

Центр развития городских территорий

В Ярославле власти ищут подрядчика для строительства нового фонтана. Его хотят расположить на территории аллеи имени погибшего хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко в Дзержинском районе.

За работы готовы заплатить максимум 16,2 миллиона рублей. В проекте контракта, опубликованного на сайте «Госзакупок» указано, что фонтан должны построить не позднее 30 ноября 2025 года.

«Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует по 31 декабря 2025 года, а в части неисполненных финансовых обязательств — до полного их исполнения. Окончание срока действия контракта не освобождает его стороны от ответственности в случае выявления фактов ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по контракту в период его действия», — говорится в документе.

Заявки от компаний, желающих выполнить работы, будут принимать до 26 августа 2025 года. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 28 августа 2025.

Ранее в мэрии Ярославля сообщали, что на территории аллеи имени Ивана Ткаченко установят два фонтана.

«Сейчас специалисты уже подготовили котлован для подземного технического помещения и заложили основание для проведения соответствующих коммуникаций. На сегодня уже пройдена специальная экспертиза», — рассказали в городской администрации.

Саму аллею расположат вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма. Работы по благоустройству проводит ярославское предприятие «Горзеленхозстрой». В мае рабочие начали очищать территорию от сорняков, больных деревьев и кустарников. На месте срубленных деревьев обещают высадить новые растения. Также планируется проложить тротуары, построить парковку, установить освещение и обустроить ливневую канализацию.

Ранее отец погибшего хоккеиста рассказывал, как он относится к идее создания аллеи.

