Блогер похудел на 48 кг — посмотрите, как изменилось его тело

Блогер похудел на 48 кг — посмотрите, как изменилось его тело

До этого Родион весил 168 кг

Мужчина стремительно худеет на ПП и спорте

Родион Милимбаев из Тюмени похудел на 48 килограммов за несколько месяцев и не собирается на этом останавливаться. Он всю жизнь страдал от лишнего веса, но в 24 года решил взять себя в руки. Как ему удалось скинуть столько без операций, смотрите в видеосюжете наших коллеги из 72.RU.

Родион уже в школе весил 100 кг и носил одежду из специализированных магазинов для больших людей. С каждым годом юноша только увеличивался в объемах. Это мешало ему не только в быту, но и в личной жизни. Как признаётся сам мужчина, нормальных отношений у него так и не было. Он слишком застенчив из-за особенностей своей фигуры.

Пользоваться общественным транспортом ему тоже неудобно. Проблемы периодически возникали и в путешествиях.

«Дискомфорт лишний вес мне приносил и в самолетах. Сидеть в кресле неудобно, бедра сжимает, ноги болят. Сидеть там просто невыносимо, а бывали полеты продолжительностью около 10 часов — это ужасно. А один раз меня не пустили на американские горки, потому что механизм не мог закрыться. Было весьма обидно», — рассказывает он.

Но когда Родиону удалось скинуть 48 кг, его жизнь заиграла новыми красками. Он планирует и дальше худеть. О своих успехах мужчина рассказывает в личном блоге.

Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
