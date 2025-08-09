Необычное соседство: гуляем по району Ярославля, где высотки стоят впритык к частному сектору
Фоторепортаж из глубины Брагина
228
С каждым годом Брагино становится все больше и больше. Новостройки строятся одна за другой, вытесняя старые частные дома. На 23-й линии возникает ощущение, что ты приехал в деревню: огороды, грунтовые дороги. Только есть одно «но» — вся эта «деревня» окружена кирпичными гигантами.
В этом фоторепортаже гуляем по району Ярославля, где частные дома живут в окружении многоэтажек.