Необычное соседство: гуляем по району Ярославля, где высотки стоят впритык к частному сектору

Необычное соседство: гуляем по району Ярославля, где высотки стоят впритык к частному сектору

Фоторепортаж из глубины Брагина

228
Написать комментарий
Гуляем по району Ярославля, где новостройки окружают частные дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гуляем по району Ярославля, где новостройки окружают частные дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С каждым годом Брагино становится все больше и больше. Новостройки строятся одна за другой, вытесняя старые частные дома. На 23-й линии возникает ощущение, что ты приехал в деревню: огороды, грунтовые дороги. Только есть одно «но» — вся эта «деревня» окружена кирпичными гигантами.

В этом фоторепортаже гуляем по району Ярославля, где частные дома живут в окружении многоэтажек.

Проехать к домам можно по щебню | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проехать к домам можно по щебню

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Высотки нависают над частными домами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Высотки нависают над частными домами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многоэтажки не скрыть листвой деревьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многоэтажки не скрыть листвой деревьев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дома уже старые, хоть за ними и следят жильцы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дома уже старые, хоть за ними и следят жильцы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ковер вместо тропинки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ковер вместо тропинки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, внутри уютно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, внутри уютно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Под окнами многоэтажек стоят сарайки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под окнами многоэтажек стоят сарайки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Крыша дома выглядит более инетерсной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Крыша дома выглядит более инетерсной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревня с одним «но» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревня с одним «но»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Давно видели тачки посреди высоток? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Давно видели тачки посреди высоток?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Интересно, площадка общая? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Интересно, площадка общая?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одна интересная деталь этого района — кошки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одна интересная деталь этого района — кошки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Котиков не так часто встретишь вблизи высоток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Котиков не так часто встретишь вблизи высоток

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Снопы сена хранятся в 20 метрах от многоэтажки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снопы сена хранятся в 20 метрах от многоэтажки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Одни ходят в магазин за овощами, другие собирают их на своем участке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одни ходят в магазин за овощами, другие собирают их на своем участке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
