Уже потратили миллионы: власти отказались строить новое муниципальное кладбище — причина

Нового кладбища в Прохоровском не будет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию с кладбищем у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Если коротко, то погоста в этом месте не будет.

«Возникли обстоятельства, делающие реализацию данного проекта экономически не эффективной и технически сложной в исполнении», — сообщил порталу 76.RU заместитель мэра — директор департамента градостроительства мэрии Александр Черневский.

Сейчас, по данным властей, участок у Прохоровского рассматривается для использования под другие цели. При этом мэрия вновь начала поиск нового места под размещение кладбища.

Напомним, ранее стало известно, что власти Ярославля расторгли контракт на проектирование нового кладбища у деревни Прохоровское с компанией «Деталь», которая выполняла эту работу. В качестве причины в документах на сайте Госзакупок указывается дальнейшая нецелесообразность разработки территории земельного участка в связи с невозможностью реализовать требование СанПин об отсутствии уклона в сторону водного объекта. При этом подрядчику пообещали выплатить за уже проделанную работу 4,8 миллиона рублей из девяти предусмотренных.

Разговоры о необходимости строительства нового кладбища для Ярославля ведутся уже несколько лет. Это связано с тем, что места на единственном открытом для захоронений Осташинском кладбище заканчиваются. При этом места для нового кладбища в городской черте нет. Был найден вариант у деревни Прохоровское под Ярославлем.