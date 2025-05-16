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Город Москвичи выкупили здание-памятник в самом центре Ярославля: что известно о новых владельцах

Москвичи выкупили здание-памятник в самом центре Ярославля: что известно о новых владельцах

Объект должны восстановить

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9 комментариев
Выкупленное здание (справа) выходит торцом на улицу Советскую | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВыкупленное здание (справа) выходит торцом на улицу Советскую | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выкупленное здание (справа) выходит торцом на улицу Советскую

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продали здание в самом центре города — на улице Советской, 3. Дом является объектом культурного наследия федерального значения «Флигель хозяйственный с каретником усадьбы Полушкина». Сейчас недвижимость находится в полуразрушенном состоянии.

Площадь флигеля составляет 603,8 квадратного метра. Инвестор также получает в аренду участок земли под зданием площадью 0,05 гектара.

Объект находится в самом центре города | Источник: ДОМ.РФОбъект находится в самом центре города | Источник: ДОМ.РФ

Объект находится в самом центре города

Источник:

ДОМ.РФ

Нового владельца выбирали в ходе конкурса. Единственным его участником и соответственно победителем стала московская компания «Сфера». За объект она заплатила изначально объявленную цену — 12 миллионов 720 тысяч рублей. Также ежегодно фирма должна будет платить за аренду участка 57 167 рублей. Срок аренды, по договору, составит семь лет.

«Историческое здание является одним из старейших домов в городе. Но его состояние требовало оперативных и эффективных управленческих решений», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Сейчас дом-памятник полуразрушен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСейчас дом-памятник полуразрушен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас дом-памятник полуразрушен

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти добавили, что новый собственник принимает на себя обязательства по восстановлению объекта культурного наследия. Для этого он может воспользоваться господдержкой в виде льготного кредитования в рамках совместной программы Министерство культуры РФ и АО «ДОМ.РФ».

Портал 76.RU связался с директором компании «Сфера» Анжеллой Конюковой.

— Вопрос, как использовать данный объект после восстановления, еще решается, — пояснила она.

Компания «Сфера» образована в октябре 2023 года, зарегистрирована в Москве. Занимается строительством зданий, куплей и продажей недвижимости, управлением недвижимостью и гостиничным бизнесом. Владельцы организации — Талабани Броян и Анжелла Конюкова. Последняя также является директором фирмы. Чистая прибыль компании по итогам 2024 года составила 9 тысяч рублей.

В прошлом Талабани Броян был одним из совладельцев ярославской строительной компании «Бронза», участником ярославского ТСЖ «Центральный» на проспекте Ленина, 11, корпус 2 и питерской фирмы «Алина», занимавшейся недвижимостью. Анжелла Конюкова также была совладелицей «Алины».

Новый собственник должен восстановить здание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовый собственник должен восстановить здание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый собственник должен восстановить здание

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание флигеля было частью усадьбы купцов Полушкиных, построенной в середине XVIII — начале XX века. Это было одно из старейших домовладений Ярославля. Говорят, что в главном доме усадьбы когда-то жил основатель первого русского театра — Федор Волков. Согласно историческим сведениям, приведенным в акте государственной историко-культурной экспертизы, хозяйственная постройка с каретником появилась в конце XIX — начале ХХ веков, а затем несколько раз перестраивалась в начале ХХ века. Здесь меняли конструкции перекрытий, сводов, стен, ремонтировали полы и печи. Также делали частичную перепланировку и красили стены. А в советское время еще надстроили второй этаж. После Полушкиных владельцами усадьбы были купец Викулин, дворяне Колмогоровы, Михайловы.

Напомним, компания «Сфера» в 2024 году выкупила здание Присутственных мест на Советской площади Ярославля. Его новые владельцы собираются переделать под отель. Кроме того, эта же фирма в январе 2024 года получила в Ярославле в аренду на 8 лет и 8 месяцев участок земли на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой для строительства масштабного спортивного комплекса.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Продажа зданий
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Комментарии
9
281947982
1 час
И за сколько продали, хотелось бы узнать?
Гость
1 час
Чистая прибыль компании по итогам 2024 года составила 9 тысяч рублей. Внушает! Губернатор, у вас никакие сомнения не закрались?
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