Москвичи выкупили здание-памятник в самом центре Ярославля: что известно о новых владельцах

Выкупленное здание (справа) выходит торцом на улицу Советскую Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле продали здание в самом центре города — на улице Советской, 3. Дом является объектом культурного наследия федерального значения «Флигель хозяйственный с каретником усадьбы Полушкина». Сейчас недвижимость находится в полуразрушенном состоянии.

Площадь флигеля составляет 603,8 квадратного метра. Инвестор также получает в аренду участок земли под зданием площадью 0,05 гектара.

Объект находится в самом центре города Источник: ДОМ.РФ











Нового владельца выбирали в ходе конкурса. Единственным его участником и соответственно победителем стала московская компания «Сфера». За объект она заплатила изначально объявленную цену — 12 миллионов 720 тысяч рублей. Также ежегодно фирма должна будет платить за аренду участка 57 167 рублей. Срок аренды, по договору, составит семь лет.

«Историческое здание является одним из старейших домов в городе. Но его состояние требовало оперативных и эффективных управленческих решений», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Сейчас дом-памятник полуразрушен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти добавили, что новый собственник принимает на себя обязательства по восстановлению объекта культурного наследия. Для этого он может воспользоваться господдержкой в виде льготного кредитования в рамках совместной программы Министерство культуры РФ и АО «ДОМ.РФ».

Портал 76.RU связался с директором компании «Сфера» Анжеллой Конюковой.

— Вопрос, как использовать данный объект после восстановления, еще решается, — пояснила она.

Компания «Сфера» образована в октябре 2023 года, зарегистрирована в Москве. Занимается строительством зданий, куплей и продажей недвижимости, управлением недвижимостью и гостиничным бизнесом. Владельцы организации — Талабани Броян и Анжелла Конюкова. Последняя также является директором фирмы. Чистая прибыль компании по итогам 2024 года составила 9 тысяч рублей. В прошлом Талабани Броян был одним из совладельцев ярославской строительной компании «Бронза», участником ярославского ТСЖ «Центральный» на проспекте Ленина, 11, корпус 2 и питерской фирмы «Алина», занимавшейся недвижимостью. Анжелла Конюкова также была совладелицей «Алины».

Новый собственник должен восстановить здание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здание флигеля было частью усадьбы купцов Полушкиных, построенной в середине XVIII — начале XX века. Это было одно из старейших домовладений Ярославля. Говорят, что в главном доме усадьбы когда-то жил основатель первого русского театра — Федор Волков. Согласно историческим сведениям, приведенным в акте государственной историко-культурной экспертизы, хозяйственная постройка с каретником появилась в конце XIX — начале ХХ веков, а затем несколько раз перестраивалась в начале ХХ века. Здесь меняли конструкции перекрытий, сводов, стен, ремонтировали полы и печи. Также делали частичную перепланировку и красили стены. А в советское время еще надстроили второй этаж. После Полушкиных владельцами усадьбы были купец Викулин, дворяне Колмогоровы, Михайловы.