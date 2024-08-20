«Мы готовы»: новые собственники здания Присутственных мест в Ярославле рассказали, что там будет

Стало известно, что разместят в здании Присутственных мест Источник: Кирилл Поверинов











Новые собственники здания Присутственных мест и Губернского правления на Советской площади в Ярославле рассказали, что там будет. На торгах 16 августа объект перешел из государственной в частную собственность. Его владельцем стала московская компания «Сфера».

— Это будет гостиничный комплекс, — сообщила порталу 76.RU директор фирмы Анжелла Конюкова.

За историческое здание в центре Ярославля столичная организация заплатила почти 176 миллионов рублей. В правительстве Ярославской области отметили, что в восстановление объекта придется вложить еще несколько миллиардов.

— Мы готовы к этому, — заверила Конюкова.

Сейчас, по словам руководителя фирмы, будут идти подготовительные работы, в первую очередь — обследование здания, различные экспертизы.

— На восстановление уйдет не один год. По договору, мы должны сдать готовый объект в течение семи лет, — уточнила Анжелла Конюкова.

Компания «Сфера» образована в октябре 2023 года. Имеет прописку в Москве. Занимается управлением недвижимостью и гостиничным бизнесом. Владельцы организации — Талабани Броян и Анжелла Конюкова. Последняя также является директором фирмы. В прошлом Талабани Броян был одним из совладельцев ярославской строительной компании «Бронза», участником ярославского ТСЖ «Центральный» на проспекте Ленина, 11, корпус 2 и питерской фирмы «Алина», занимавшейся недвижимостью. Анжелла Конюкова также была совладелицей «Алины». В январе 2024 года компания «Сфера» получила в Ярославле в аренду на 8 лет и 8 месяцев участок земли на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой. Здесь должен появится объект спортивной направленности.

Напомним, здание Присутственных мест было построено в конце XVIII века в стиле классицизма и предназначалось для работы государственных служащих. Однако в последнее время объект пустовал. Причиной стало плачевное состояние помещений. Здание строили рабочие, не имевшие нужной квалификации. При этом еще торопились. В итоге уже к 1793 году северный корпус пришел в такое ветхое состояние, что его собирались сносить. В последний момент уничтожение решили заменить ремонтом. После этого ремонты в здании проводились много раз. Однако в пригодном для работы состоянии объект сохранить так и не удалось.

В 1960 году дом признали объектом культурного наследия федерального значения под названием «Здание присутственных мест и Губернского правления». Полномочия по его охране переданы Министерству культуры России.