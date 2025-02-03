«Крупные федеральные арендаторы»: что откроется в огромном строящемся комплексе в Ярославле

Стали известны некоторые арендаторы нового многофункционального комплекса в Ярославле Источник: avito.ru











Стало известно, что откроется в огромном строящемся комплексе на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой в Дзержинском районе Ярославля. Объявление о сдаче площадей в аренду владельцы здания разместили на сайте «Авито».

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Арендаторам предлагают стать соседями указанных компаний. Цена вопроса — 850 рублей за квадратный метр в месяц. В объявлении также указано, что общая площaдь комплекса — 20 тысяч квадратных метров. Высота потолков в здании — 8 метров. Рядом с ним предусмотрена большая парковочная зона.

Комплекс строится на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой Здание будет одноэтажным Его должны достроить к концу 2025 года Владельцы ищут арендаторов Площадь объекта — 20 тысяч квадратных метров 1 из 5 Комплекс строится на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой Источник: avito.ru

Напомним, застройщиком комплекса является московская компания «Сфера» (она же летом 2024 года выкупила здание присутственных мест на Советской площади в Ярославле). Участок площадью 42 тысячи квадратных метров в Брагине мэрия Ярославля передала ей в аренду в январе 2024 года по итогам торгов. В договоре было указано, что разрешенное использование земли — для обеспечения занятий спортом в помещениях (бассейны и спортивные комплексы). Цена аренды участка составила 15,9 миллиона рублей в год.

Разрешение на его строительство было выдано в июне 2024 года. Завершение работ запланировано на 30 декабря 2025 года.