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Город «Крупные федеральные арендаторы»: что откроется в огромном строящемся комплексе в Ярославле

«Крупные федеральные арендаторы»: что откроется в огромном строящемся комплексе в Ярославле

Он расположен в спальном районе города

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6 комментариев
Стали известны некоторые арендаторы нового многофункционального комплекса в Ярославле | Источник: avito.ruСтали известны некоторые арендаторы нового многофункционального комплекса в Ярославле | Источник: avito.ru

Стали известны некоторые арендаторы нового многофункционального комплекса в Ярославле

Источник:

Стало известно, что откроется в огромном строящемся комплексе на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой в Дзержинском районе Ярославля. Объявление о сдаче площадей в аренду владельцы здания разместили на сайте «Авито».

— Koмплeкc находится на первой линия кpупнейшeй aвтoмaгистрали гоpода — Ленингpaдcкого пpocпекта, прямo нa въeзде в самый густoнаcелeнный pайoн городa. Наличие крупных федеральных арендаторов Fitnеss hоusе, «Вкусно и точка» создаст мощный клиентский трафик, — говорится в информации.

Арендаторам предлагают стать соседями указанных компаний. Цена вопроса — 850 рублей за квадратный метр в месяц. В объявлении также указано, что общая площaдь комплекса — 20 тысяч квадратных метров. Высота потолков в здании — 8 метров. Рядом с ним предусмотрена большая парковочная зона.

Комплекс строится на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой | Источник: avito.ru

Комплекс строится на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой

Здание будет одноэтажным | Источник: avito.ru

Здание будет одноэтажным

Его должны достроить к концу 2025 года | Источник: avito.ru

Его должны достроить к концу 2025 года

Владельцы ищут арендаторов | Источник: avito.ru

Владельцы ищут арендаторов

Площадь объекта&nbsp;— 20 тысяч квадратных метров | Источник: avito.ru

Площадь объекта — 20 тысяч квадратных метров

1 из 5

Комплекс строится на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой

Источник:

Напомним, застройщиком комплекса является московская компания «Сфера» (она же летом 2024 года выкупила здание присутственных мест на Советской площади в Ярославле). Участок площадью 42 тысячи квадратных метров в Брагине мэрия Ярославля передала ей в аренду в январе 2024 года по итогам торгов. В договоре было указано, что разрешенное использование земли — для обеспечения занятий спортом в помещениях (бассейны и спортивные комплексы). Цена аренды участка составила 15,9 миллиона рублей в год.

Разрешение на его строительство было выдано в июне 2024 года. Завершение работ запланировано на 30 декабря 2025 года.

Компания «Сфера» была зарегистрирована в октябре 2023 года в Москве. В списке разрешенных видов деятельности — управление недвижимостью, гостиничный бизнес. Владельцы организации — Талабани Броян и Анжелла Конюкова. Последняя также является директором данной фирмы. В прошлом Талабани Броян был одним из участников ярославской строительной компании «Бронза», ярославского ТСЖ «Центральный» на проспекте Ленина, 11, корпус 2 и питерской фирмы «Алина», занимавшейся недвижимостью. Анжелла Конюкова также была совладелицей компании «Алина».

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Комментарии
6
Гость
50 минут
А как нам чесали в уши что там будет спорт комплекс для детей а по факту еще один ТЦ
Гость
17 минут
ура, еще бассейн будет
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