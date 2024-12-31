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Город Землю накроет мощная магнитная буря. Каких ждать последствий

Землю накроет мощная магнитная буря. Каких ждать последствий

Прогноз от ученых

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4 комментария

Над Центральной Россией мажет разлиться северное сияние

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В Новый год на Землю обрушится магнитная буря. Облака плазмы ударят по нашей планете из-за мощной вспышки на Солнце, которая произошла около 10 часов утра 29 декабря.

— В мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей. При этом они точно влияют на многие области деятельности человека. Например, могут вызывать нарушение связи, систем навигации космических кораблей, энергетических систем, — предупредил кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

Шторм продлится до утра 1 января

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Кроме того, утром 30 декабря подряд случились две новые вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, снова в зоне, откуда возможно влияние на Землю.

— В межпланетном пространстве сейчас движется не менее 4 выбросов массы, которые частично влияют друг на друга. Точные финальные траектории в такой ситуации предугадать очень сложно, — уточнили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ). — По полярным сияниям всё будет сильно зависеть от времени прихода основных масс плазмы. Чем сильнее оно будет сдвинуто к вечернему периоду, тем выше шансы на полярный овал над европейской частью России.

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Напомним, ученые ожидают, что в ближайшее время нас ждет увеличение количества магнитных бурь. Пик их активности — 2024–2025 годы.

ПО ТЕМЕ
Магнитная буря Северное сияние
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Комментарии
5
Гость
2 часа
с скучающим диктатором и тираном всё это пустяки и мелочи
Гость
2 часа
Страшно!..
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