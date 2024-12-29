31 декабря на Землю обрушатся две магнитные бури

На Земле ожидают магнитные бури 31 декабря Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











31 декабря на Землю обрушится магнитная буря. Об этом 29 декабря сообщили в Лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Причиной станет мощная вспышка на Солнце, которая произошла около 10 часов утра 29 декабря.

— Из короны, согласно наблюдениям, было выброшено два плазменных облака, которые уже в начале траектории частично слились в единую структуру, хотя некоторое расщепление, согласно моделированию, сохранится вплоть до орбиты Земли. Это приведет к тому, что у магнитной бури, вероятно, будет 2 максимума, — отметили ученые.

Первый удар по Земле придется примерно на 8 утра по московскому времени, второй — на 16 часов.

— Оба выброса умеренной силы, поэтому рекордных бурь точно не будет, но предварительно получается всё равно довольно сильное воздействие на уровне G2-G3 (по 5-балльной шкале). Более точный прогноз будет к утру 30 января, — уточнили в Лабораторий солнечной астрономии.

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.