«Стоит больше 10 лет»: мэрия Ярославля потребовала от предпринимателя снести пристройку рядом с домом

Мэрия потребовала снести капитальную пристройку на улице Калинина Источник: Яндекс. Панорамы











Департамент градостроительства мэрии Ярославля подал иск в арбитражный суд с требованием к предпринимателю Андрею Семенову снести пристройку рядом с многоэтажкой № 27 на улице Калинина во Фрунзенском районе. Чиновники считают, что она незаконна.

— Мы заявляем требования о сносе, поскольку пристройка частично (площадью 2,6 кв. м.) расположена на земельном участке, находящемся в государственной собственности, а также поскольку в пристройке расположен шиномонтаж, что не соответствует целевому назначению земельного участка, — пояснили 76.RU в департаменте градостроительства мэрии.

По данным властей, целевое назначение участка — для эксплуатации здания кафе. Но по факту общепита здесь нет. Зато, судя по вывескам, есть магазин автозапчастей.

Незаконная пристройка принадлежит бизнесмену Андрею Семенову. Мы дозвонились до самого предпринимателя. Он пояснил, что объектом споров является не сам большой магазин, который примыкает к 12-этажке, а вход в подвал площадью около двух квадратных метров.

— Мы его просто облагородили, заложили кирпичом, чтобы туда не кидали мусор и окурки. Не помню точно, когда это было. Но больше 10 лет назад. Это посчитали капитальной постройкой. Один из жителей написал жалобу, и мы остались крайними. Считаю претензию несправедливой, — пояснил порталу 76.RU Андрей Семенов.

Прокомментировать заявление властей о назначение участка под кафе предприниматель сходу не смог. Но предположил, что это связано с тем, что раньше некоторое время здесь располагалась пивная.

В любом случае сейчас идут судебные разбирательства, в ходе которых все эти вопросы будут обсуждаться. Следующее заседание по делу назначено на январь 2025 года.

По данным сервиса «Контур. Фокус», Андрей Семенов был зарегистрирован в качестве предпринимателя в 2000 году. Среди его видов деятельности указаны розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, автотранспортными средствами, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Также он является одним из учредителей и генеральным директором ООО «Торговый дом „Дунай“», который существует с мая 2006 года и зарегистрирован как раз по адресу: Калинина, 27. Компания является представителем ряда автопроизводителей, торгует запчастями. В том числе, по итогам участия в госзакупках выступало в 2024 году поставщиком автоматериалов и запчастей для ярославского муниципального предприятия «Ремонт и обслуживание гидросистем», обслуживающее ливневую канализацию Ярославля, ярославского бюджетного учреждения «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство», областной станции скорой помощи, Некрасовской ЦРБ и других организаций.

Чистая прибыль компании на конец 2023 года составила 15,1 млн. рублей. Еще одна компания, совладельцем которой является Андрей Семенов, — ООО «Дунай». Это также фирма автопрофиля. Прибыль ее на конец 2023 года составила 10 миллионов рублей. Интересно, что вторым учредителем компании числится Вячеслав Блатов, который дважды был заместителем губернатора Ярославской области — при Анатолии Лисицыне и Сергее Ястребове.