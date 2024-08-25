Что будет с нелегальным торговым комплексом, построенном в спальном районе Ярославля: ответ мэрии

Магазин в Брагине построили незаконно Источник: Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области / Vk.com











В департаменте градостроительства мэрии Ярославля рассказали, что будет с нелегальным двухэтажным магазином, построенным в Дзержинском районе. Незаконную постройку на днях обнаружили сотрудники региональной Инспекции государственного строительного надзора. Здание, возведенное частником, находится на пересечении улицы Панина и 16-й линии. Однако, как выяснилось разрешение на строительство владелец участка не получал.

— Уведомление о выявлении самовольной постройки поступило в мэрию 20 августа. В соответствии со ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ данное уведомление будет рассмотрено в установленный срок (20 рабочих дней) и по результатам рассмотрения будет принято решение об обращении в суд с исковым заявлением, — прокомментировали в департаменте градостроительства.

Напомним, в октябре 2023 года мэрия Ярославля подала в суд иск к бизнесмену Илье Галагаеву из-за строительства им гаража у своего дома, на улице Революционной, в зоне ЮНЕСКО. По данным властей, возводить капитальные строения в этом месте нельзя, а гараж обладает всеми признаками капитального объекта. Мэрия требует снести гараж. Рассмотрение дела идет до сих пор.