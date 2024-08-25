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Город Что будет с нелегальным торговым комплексом, построенном в спальном районе Ярославля: ответ мэрии

Что будет с нелегальным торговым комплексом, построенном в спальном районе Ярославля: ответ мэрии

Владелец участка возвел двухэтажный магазин без разрешения властей

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Магазин в Брагине построили незаконно

В департаменте градостроительства мэрии Ярославля рассказали, что будет с нелегальным двухэтажным магазином, построенным в Дзержинском районе. Незаконную постройку на днях обнаружили сотрудники региональной Инспекции государственного строительного надзора. Здание, возведенное частником, находится на пересечении улицы Панина и 16-й линии. Однако, как выяснилось разрешение на строительство владелец участка не получал.

— Уведомление о выявлении самовольной постройки поступило в мэрию 20 августа. В соответствии со ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ данное уведомление будет рассмотрено в установленный срок (20 рабочих дней) и по результатам рассмотрения будет принято решение об обращении в суд с исковым заявлением, — прокомментировали в департаменте градостроительства.

Напомним, в октябре 2023 года мэрия Ярославля подала в суд иск к бизнесмену Илье Галагаеву из-за строительства им гаража у своего дома, на улице Революционной, в зоне ЮНЕСКО. По данным властей, возводить капитальные строения в этом месте нельзя, а гараж обладает всеми признаками капитального объекта. Мэрия требует снести гараж. Рассмотрение дела идет до сих пор.

Ранее Кировский районный суд Ярославля по иску прокуратуры оштрафовал Илью Галагаева за этот же гараж. Бизнесмена оштрафовали на 15 тысяч рублей

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Магазин Незаконный Нелегальный
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