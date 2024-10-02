На набережной Волги в Ярославле незаконно построили дом

На Тверицкой набережной в Ярославле незаконно построили дом Источник: Андрей Фирулев / Vk.com











На Тверицкой набережной Волги в Ярославле нашли незаконно построенный дом. Об этом 2 октября сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора Ярославской области Андрей Фирулев. Строение располагается в районе дома № 65д.

— В связи с обращением граждан специалистом инспекции было проведено выездное обследование земельного участка. Участок находится в собственности физического лица и имеет вид разрешенного использования «блокированная жилая застройка». В ходе визуального осмотра установлено, что на земельном участке возведен объект капитального строительства — 2-этажный блокированный жилой дом, состоящий из 5 блоков, — сообщил Фирулев.

Разрешение на строительство владелец участка не получил Источник: Андрей Фирулев / Vk.com











В Госстройнадзоре пояснили, что проектная документация на строительство такого дома не подлежит обязательной экспертизе. Но разрешение на возведение объекта необходимо.

— Разрешение на строительство данного объекта капитального строительства уполномоченным органом на момент проведения обследования не выдавалось. Следовательно, объект построен самовольно, — констатировали специалисты.

Информацию о незаконно построенном объекте инспекция передала департаменту градостроительства мэрии Ярославля. Теперь власти города могут подать иск в суд с требованием о сносе постройки.