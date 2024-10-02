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Город На набережной Волги в Ярославле незаконно построили дом

На набережной Волги в Ярославле незаконно построили дом

Об этом сообщили в инспекции государственного строительного надзора

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7 комментариев

На Тверицкой набережной в Ярославле незаконно построили дом

На Тверицкой набережной Волги в Ярославле нашли незаконно построенный дом. Об этом 2 октября сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора Ярославской области Андрей Фирулев. Строение располагается в районе дома № 65д.

— В связи с обращением граждан специалистом инспекции было проведено выездное обследование земельного участка. Участок находится в собственности физического лица и имеет вид разрешенного использования «блокированная жилая застройка». В ходе визуального осмотра установлено, что на земельном участке возведен объект капитального строительства — 2-этажный блокированный жилой дом, состоящий из 5 блоков, — сообщил Фирулев.

Разрешение на строительство владелец участка не получил

В Госстройнадзоре пояснили, что проектная документация на строительство такого дома не подлежит обязательной экспертизе. Но разрешение на возведение объекта необходимо.

— Разрешение на строительство данного объекта капитального строительства уполномоченным органом на момент проведения обследования не выдавалось. Следовательно, объект построен самовольно, — констатировали специалисты.

Информацию о незаконно построенном объекте инспекция передала департаменту градостроительства мэрии Ярославля. Теперь власти города могут подать иск в суд с требованием о сносе постройки.

Напомним, в августе в Дзержинском районе Ярославля выявили незаконно построенный магазин.

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Комментарии
7
Гость
54 минуты
Не поверю, что в Мэрии никто не знал об этой стройке. Найти взяточника и наказать дело чести мэра Молчанова.
Гость
59 минут
Что за люди! Ничего не боятся. Деньжищи немалые тратят. Или знают, что Ничего не будет...
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