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Город Между Ярославлем и Москвой возобновили авиасообщение: сколько это стоит и как долго лететь

Между Ярославлем и Москвой возобновили авиасообщение: сколько это стоит и как долго лететь

Публикуем расписание рейсов

874
11 комментариев

Возобновили авиасообщение между Ярославлем и Москвой

18 октября между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение. Перелеты из аэропорта Туношна во «Внуково» и обратно выполняет компания «РусЛайн». Время в пути — 55 минут.

— Возобновили авиасообщение с Москвой. Первый рейс из столицы прибыл в ярославский аэропорт, — сообщил губернатор Михаил Евраев вечером 18 октября у себя в соцсетях.

Рейсы до столицы будут осуществляться два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. На этом направление будет работать 50-кресельное канадское воздушное судно Bombardier CRJ100/200.

Расписание авиарейсов

Билеты в одну сторону стоят от 2085 рублей (c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы). Продажа билетов открыта до конца 2024 года.

Напомним, что ранее уже было введено авиасообщение между Ярославлем и Москвой. Однако в июне 2022 года рейсы до столицы отменили. Тогда власти объяснили это решение тем, что данное направление не пользуется спросом среди местных жителей и средний коэффициент загруженности самолетов составлял чуть больше 27%.

Отметим, что весна 2024-го власти заговорили об реконструкции аэропорта в Туношне. Там планируют открыть два новых терминала: пассажирский и грузовой. За счет изменений ярославский аэропорт станет миллионником. Фото проекта — смотрите в этом материале.

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Комментарии
11
Инженер∆
1 час
ахаха я на машине быстрее приеду чем до туношны - перелет- Внуково - Москва 🤣
Гость
1 час
"Тогда власти объяснили это решение тем, что данное направление не пользуется спросом среди местных жителей и средний коэффициент загруженности самолетов составлял чуть больше 27%." А что сейчас изменилось? Выигрыш по времени? Спорно. Удобное расписание? Вряд ли. Какое-то преимущество перед "электричкой"? Не уверен.
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