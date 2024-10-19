Между Ярославлем и Москвой возобновили авиасообщение: сколько это стоит и как долго лететь

Возобновили авиасообщение между Ярославлем и Москвой Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











18 октября между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение. Перелеты из аэропорта Туношна во «Внуково» и обратно выполняет компания «РусЛайн». Время в пути — 55 минут.

— Возобновили авиасообщение с Москвой. Первый рейс из столицы прибыл в ярославский аэропорт, — сообщил губернатор Михаил Евраев вечером 18 октября у себя в соцсетях.

Рейсы до столицы будут осуществляться два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. На этом направление будет работать 50-кресельное канадское воздушное судно Bombardier CRJ100/200.

Расписание авиарейсов Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Билеты в одну сторону стоят от 2085 рублей (c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы). Продажа билетов открыта до конца 2024 года.

Напомним, что ранее уже было введено авиасообщение между Ярославлем и Москвой. Однако в июне 2022 года рейсы до столицы отменили. Тогда власти объяснили это решение тем, что данное направление не пользуется спросом среди местных жителей и средний коэффициент загруженности самолетов составлял чуть больше 27%.