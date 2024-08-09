Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели

Вспоминаем, что происходило в городе в последние дни Источник: Полина Авдошина / Сеть городских порталов











Ежедневно в Ярославле происходят десятки событий. Перед началом выходных предлагаем вспомнить, как прошла неделя с 5 по 9 августа.

В этом материале корреспондент сайта 76.RU Кристина Геворкян собрала главные новости прошедших дней.

Новый ЖК на несколько тысяч человек

Вместо стадиона «Локомотив» в Ярославле появятся высотки Источник: Кирилл Поверинов











Давно идет обсуждение застройки территории, где раньше был стадион «Локомотив» в Ярославле. На месте спортплощадки во Фрунзенском районе планируют возвести 12–18 этажные жилые дома. 2 августа мэр Артем Молчанов подписал проект.

Исходя из документов, население района должно увеличиться в 8 раз — с 319 до 2453 человек. Помимо жилых домов, на месте стадиона должны построить садик на 165 мест и трехэтажную парковку на 304 места.

Когда именно начнут строительство, пока нет информации.

Нечистоты в воде

О загрязнении воды сообщили местные жители Источник: читатель 76.RU











На этой неделе раскрылось сразу несколько проблем, связанных с водоемами. Сначала били тревогу жители Ярославского района из-за загрязнения Туношонки. По словам людей, туда периодически сливают канализационные стоки. Нечистоты проплывают по реке у близлежащих деревень. Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, о ситуации доложили в Росприроднадзор.

Уже после этого на берегу Волги в районе Полушкиной Рощи в Ярославле заметили мертвую рыбу. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что вода у берега покрыта масляными пятнами. По этой ситуации также было доложено в Роспотребнадзор.

Мертвую рыбу заметили местные жители на берегу Волги Берег Волги в черте города превратился в грязную жижу 1 из 2 Мертвую рыбу заметили местные жители на берегу Волги Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Но на этом новости с проблемными водоемами не заканчиваются. На этот раз берега Рыбинского моря покрылись зеленой пеной. Местные жители начали переживать, что это может быть что-то опасное. Но как объяснили 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования, бояться не стоит. Непонятные образования на берегах Рыбинского моря — это отмершие водоросли. Такое происходит чаще всего в августе и может продлиться 1–1,5 месяца, в зависимости от погоды.

Вода в водохранилище стала зеленого цвета Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com











Высотки рядом со старинной усадьбой

Рядом с усадьбой воткнут высотки Источник: Кирилл Поверинов











Еще одна стройка планируется в Ярославле. Рядом со старинной усадьбой Коковцовых на Суздальской улице хотят возвести новый ЖК. Власти уже анонсировали торги на территории, всего будет пять участков общей площадью более 30 квадратных метров. На них разрешено будет строить жилые дома от 10 до 14 этажей. Торги пройдут 4 сентября.

1 из 5 Источник: мэрия Ярославля

Усадьба Коковцовых считается типичным примером дворянской поместной усадьбы XVIII века. Она принадлежала знаменитому роду дворян Коковцовых. На территории имения расположены главный дом, каскад прудов и парк с аллеями. Интересные факты: после 1919 года в здании усадьбы квартировался полк, затем поочередно детский сад, библиотека, коммунальные квартиры. До 2011 года на втором этаже особняка располагался филиал ДК «Радий», на первом этаже — коммуналки. Несущая стена основного здания усадьбы накренилась настолько, что был риск обрушения дома, людей эвакуировали, а усадьба осталась стоять, с тех пор она практически пустует. Активисты устраивают на территории усадьбы субботники и культурные вечера.

Как считаете, стоит рядом со старинной усадьбой возводить новостройки? Лучше бы здание усадьбы отреставрировали Я за строительство новых домов Не знаю Свое мнение напишу в комментариях

Не хватает водителей?



Перевозчик получил штраф за невыполнение контракта Источник: Кирилл Поверинов











Еще одна проблема, связанная с ярославским общественным транспортом, выявилась на этой неделе. У перевозчика «СтарТранс» не хватает водителей, из-за этого 40% транспорта просто не выходило на линию.

Это заметили в прокуратуре и возбудили административное дело. Теперь перевозчику грозит штраф от 300 тысяч рублей.

Компания «СтарТранс» обслуживает 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184.

Что известно о перевозчике «СтарТранс»? Узнать Компания «СтарТранс» была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино, входящей в городской округ Химки Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании — «Стаффтранс». В 2020–2021 годах она получила контракты на несколько миллиардов рублей от государственного казенного учреждения Москвы «Организатор Перевозок» на пассажирские перевозки в столице на срок от одного до пяти лет, а в 2022 году — несколько опять же многомиллиардных контрактов на перевозку рабочих и грузов «Мосавтодора». В Ярославле после транспортной реформы 1 апреля 2023 года компания получила 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. За семь лет «СтарТранс» заработает 17 миллиардов рублей. Ранее известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».

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Закончить обзор недельных новостей хочется милым винопроводом. 8 августа празднуется Всемирный день кошек. Мы заранее попросили наших читателей прислать фото своих питомцев и собрали фоторепортаж с хвостатыми.

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