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Экология «Берег в жиже и дохлой рыбе»: в центре Ярославля Волга покрылась масляными пятнами

«Берег в жиже и дохлой рыбе»: в центре Ярославля Волга покрылась масляными пятнами

Люди переживают из-за сложившейся экологической обстановки

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29 комментариев
Ярославцы заметили на берегу мертвую рыбу

Жители Ярославля заметили мертвую рыбу на берегу Волги в районе улицы Полушкина Роща. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что вода у берега покрыта масляными пятнами.

— Волга на Полушкиной Роще, у «Тандема». Берег в масляной жиже и дохлой рыбе, — написал ярославец в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Черная пленка, образовавшаяся на берегу, своим видом напоминает мазут. Она плотным слоем покрыла прибрежную территорию.

Берег Волги в черте города превратился в грязную жижу

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщили, что о ситуации доложили в Росприроднадзор.

— Ввиду того, что это объект федерального значения, отправили информацию в Росприроднадзор. В части гибели рыбы — в Ярославское территориальное управление федерального агентства водных ресурсов, — рассказали 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Накануне мы рассказывали, что жители Ярославского района бьют тревогу. В местную реку, по их словам, сливают канализационные стоки. Нечистоты проплывают у близлежащих деревень.

На фоне загрязнения рек в Ярославской области гремит скандал федерального уровня. В мае 2024 года депутат Госдумы Жанна Рябцева сообщила, что в регионе практически провалена задача по строительству очистных сооружений на берегах Волги. Тогда комиссия проинспектировала пять объектов, на строительство которых было потрачено 644 миллиона рублей из федерального бюджета. На четырех из них не достигнуты необходимые показатели по нормативам очистки стоков. Пятый объект на тот момент еще не был сдан.

Вторая проверка прошла в регионе в июле. Результаты такие же. Сейчас в регионе заведены уголовные дела на представителей организаций, причастных к строительству очистных. Тогда же режиссер Никита Михалков раскритиковал ярославских чиновников в одном из выпусков своей авторской программы «Бесогон» (16+).

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Загрязнение Волги Мертвая рыба Росприроднадзор
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Комментарии
29
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7 августа 2024, 14:24
И почему я этому не удивляюсь!
Гость
7 августа 2024, 15:56
Закройте эти заводы и заводики вдоль Полушкиной рощи, очистите город от не нужных заводов, которые выпускают НИКОМУ не нужную продукцию! Постройте жилищные комплексы и новые микрорайоны- престиж этих микрорайонов и жилья будет навысоте! А если и нужен завод- нужно строить его с НУЛЯ и с современным оборудованием, которое выпускало бы нужную продукцию.
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