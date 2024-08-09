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Дороги и транспорт В Ярославле столичному перевозчику грозит штраф за недовыпуск транспорта на линию

В Ярославле столичному перевозчику грозит штраф за недовыпуск транспорта на линию

В компании объяснили причину нарушения контракта

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2 комментария
Московского перевозчика будут судить из-за невыполнения контракта

В Ярославле автобусному перевозчику грозит штраф за недовыпуск транспорта на линию. Нарушение выявили сотрудники прокуратуры. По данным ведомства, 40% автобусов ООО «СтарТранс» простаивали.

— Установлено, организация заключила с ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» семь государственных контрактов на перевозку пассажиров автобусами. Вместе с тем проверка показала, что условия контрактов транспортной компанией в полном объеме не соблюдаются, число транспортных средств, выпущенных на линию, в отдельные дни не превышало 60% — сообщили в прокуратуре Ярославской области 8 августа.

Что известно о перевозчике «СтарТранс»?

Компания «СтарТранс» была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино, входящей в городской округ Химки Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании — «Стаффтранс». В 2020–2021 годах она получила контракты на несколько миллиардов рублей от государственного казенного учреждения Москвы «Организатор Перевозок» на пассажирские перевозки в столице на срок от одного до пяти лет, а в 2022 году — несколько опять же многомиллиардных контрактов на перевозку рабочих и грузов «Мосавтодора». В Ярославле после транспортной реформы 1 апреля 2023 года компания получила 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. За семь лет «СтарТранс» заработает 17 миллиардов рублей. Ранее известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».

Теперь прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По закону компании грозит штраф от 300 тысяч рублей.

Мы связались с перевозчиком, чтобы узнать причину недовыпуска транспорта на линию. Как объяснили 76.RU в «СтарТрансе», всё дело в дефиците кадров:

— Нехватка водительского состава, — сообщили 76.RU в компании перевозчика. — Мероприятия различные проводим и ярмарки, ездим по другим городам, ищем водителей. И зарплата у нас приличная, даже в сравнении с Ярославлем и Московской областью. По графику мы идем навстречу водителям: кто день через день работает, кто — два через два.

ПО ТЕМЕ
Автобусы Общественный транспорт Перевозчик Прокуратура
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Комментарии
2
Гость
9 августа 2024, 10:40
Странный у нас общественный транспорт. Какая-то системная проблема. Его не может быть много, но он должен быть удобным и востребованным.
Гость
9 августа 2024, 10:56
Расторгать контракт и разыгрывать маршруты вновь, а горе-перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков. Желательно навсегда. Что мешает выгнать из Ярославской области такого горе-перевозчика? Коррупция?. Какие 40 процентов? На маршруте 17 например из каждых 4 рейсов выполняется 1.
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