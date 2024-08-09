В Ярославле столичному перевозчику грозит штраф за недовыпуск транспорта на линию

Компания «СтарТранс» была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино, входящей в городской округ Химки Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании — «Стаффтранс». В 2020–2021 годах она получила контракты на несколько миллиардов рублей от государственного казенного учреждения Москвы «Организатор Перевозок» на пассажирские перевозки в столице на срок от одного до пяти лет, а в 2022 году — несколько опять же многомиллиардных контрактов на перевозку рабочих и грузов «Мосавтодора». В Ярославле после транспортной реформы 1 апреля 2023 года компания получила 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. За семь лет «СтарТранс» заработает 17 миллиардов рублей. Ранее известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».

