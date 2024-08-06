«Плывут мимо деревень и попадают в Волгу»: под Ярославлем реку заполнили нечистоты из канализации

Люди жалуются на происходящее, но результата не получают Источник: читатель 76.RU











Жители Ярославского района бьют тревогу. Они переживают из-за загрязнения реки Туношонки. По словам людей, туда периодически сливают канализационные стоки. Фекалии проплывают по реке у близлежащих деревень. Людей такое положение вещей не устраивает.

— В районе русла реки Туношонки, между санаторием «Ясные зори» и лагерем имени Матросова раз в 3–4 недели, как раз между сменами, сливают в реку канализационные стоки из очистных. Затем это плывет по реке мимо деревень, школы катания на сапах, мимо места гибели хоккеистов «Локомотива» и попадают в Волгу, — рассказал местный житель в беседе с 76.RU.

По словам ярославцев, обращения в органы результата не приносят, ситуация постоянно повторяется. От отчаяния они решили предать проблему огласке.

— Надежда у жителей в борьбе за чистую воду только на СМИ и депутатов Госдумы, которые ратуют за чистую Волгу, — пояснил собеседник 76.RU.

Мы обратились с вопросом о ситуации в Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области. Там сообщили, что о ситуации доложили в Росприроднадзор.

— Обращения от местных жителей поступали, они были перенаправлены в управление Росприроднадзора, так как река Туношонка является объектом федерального надзора, — пояснили в региональном Министерстве природопользования.

Напомним, в мае 2024 года депутат Госдумы Жанна Рябцева сообщила, что в Ярославской области практически провалена задача по строительству очистных сооружений на берегах Волги. Тогда комиссия проинспектировала пять объектов, на строительство которых было потрачено 644 миллиона рублей из федерального бюджета. На четырех из них не достигнуты необходимые показатели по нормативам очистки стоков. Пятый объект на тот момент еще не был сдан.

