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Экология «Ужас!»: берег Рыбинского моря покрылся зеленой пеной и мертвой рыбой. Устрашающие фото

«Ужас!»: берег Рыбинского моря покрылся зеленой пеной и мертвой рыбой. Устрашающие фото

Люди показали, что происходит на берегу водохранилища

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8 комментариев
Такую ситуацию заметили местные жители

Рыбинское водохранилище покрылось зеленой пеной. Цветные сгустки прибило к побережью водоема. Местные жители обсуждают ситуацию в социальных сетях. Люди пугаются увиденного.

— Зеленые дни на Рыбинском море, — написали горожане в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

Субстанция имеет свойство пачкать

Рыбинец показал фотографию испачканного сапборда, покрытого зеленой жижей. Белый пес, решивший пробежаться по побережью, тоже частично окрасился.

Лапы и живот белоснежной собаки стали зелеными

Жители Рыбинска в комментариях высказывают свои мнения по поводу обстановки на водохранилище:

— Ужас! — написала Валентина Кучма.

— Собаку проще новую купить, чем отмыть, — посочувствовал Евгений Кузнецов.

— Через фотографии запах передается, — написал Артем Лапин.

Вода стало темно-зеленого цвета
Купаться нет никакого желания
На берегу — сине-зеленая пена
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Вода стало темно-зеленого цвета

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщили, что на самом деле пугаться нечего. На фотографиях запечатлен естественный природный процесс. А жижа у берега на самом деле — это отмершие водоросли.

— Сейчас вода в водохранилище имеет ярко-зеленый цвет — это результат развития сине-зеленых водорослей. Данный процесс естественный, происходит ежегодно. Процесс зацветания водоемов естественный и чаще всего начинается в конце июля или в первой декаде августа и может продолжаться 1–1,5 месяца, в зависимости от погодных условий. В этом году июль был жаркий, что поспособствовало активному росту водорослей. Прибрежной волной отмершие сине-зеленые водоросли выносит на берег водохранилища, где они формируют плотный слой сине-зеленого цвета, — рассказали 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Но помимо этой ситуации, местных жителей волнует еще одна проблема. В социальных сетях выложили видео, где берег водохранилища в районе деревни Ларионово усыпан мертвой рыбой.

— По всему побережью мертвая рыба, начиная от маленьких карасей, заканчивая щуками. Вонь ужасная стоит, неизвестно, с чем связано, ходить даже страшно, — написали горожане в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Мертвую рыбу выбрасывает на берег
Люди беспокоятся о состоянии водоема

Мы сделали запрос по поводу проблемы в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Ответ опубликуем.

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Рыбинское водохранилище Зеленая пена Экология
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Комментарии
8
с++
8 августа 2024, 18:02
в 2010 когда было 40 и торфяники горели, там вся рыба сдохла и вдоль берега в три слоя гнила и воняла
Гость
8 августа 2024, 18:46
В штабах общественной поддержки «Единой России» прошли мероприятия по борьбе с коррупцией в России.
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