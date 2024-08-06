Население увеличится в 8 раз: мэр Ярославля утвердил застройку бывшего стадиона «Локомотив» высотками

Вместо стадиона «Локомотив» в Ярославле появятся высотки Источник: Кирилл Поверинов











Мэр Ярославля Артем Молчанов одобрил застройку бывшего стадиона «Локомотив» высотками. Постановление об утверждении проекта планировки и межевания этой территории (между улицами Гоголя, Журавлева, Складским переулком и Суздальским шоссе) глава города подписал 2 августа. Документ предполагает строительство на участке 12–18-этажных жилых домов, садика на 165 мест и трехэтажной парковки.



— Всего проектом для планируемых многоэтажных домов предусмотрено расположение открытых парковок на 304 парковочных места, а также гаража-стоянки на 203 парковочных места, — уточняется в проекте.

Из документа следует, что население квартала вырастет с 319 до 2453 человек. То есть почти в 8 раз. Проектировщики предполагают, что новые жители будут пользоваться детским садом, который хотят построить рядом с домами, уже существующими школами № 14 (ул. Гоголя, 7), № 66 (Суздальское шоссе, д. 15), № 6 (проезд Подвойского, д. 11), гимназией № 1 (проезд Ушакова, 11), планируемой школой на 1100 мест (в районе дома № 121 по Московскому просп.). За медицинской помощью люди будут обращаться в клиническую больницу № 2 и детскую поликлинику № 2 (Суздальское шоссе, 19). Также новоселы будут пользоваться транспортом, который ходит по Суздальскому шоссе.

Схема будущей застройки. Ярко-оранжевым цветом на ней обозначена зона многоэтажной застройки, синим — территория будущего садика Источник: мэрия Ярославля











В проекте планировки предусмотрено, что первым этапом станет строительство дороги, соединяющей улицы Журавлева и Гоголя. Далее — строительство трех домов в течение девяти лет (по три года на каждую высотку). Первым должен появиться дом со стороны Суздальского шоссе, вторым — дом по улице Журавлева, третьим — дом по улице Гоголя.



— Строительство гаража запланировано до завершения последнего этапа реализации многоквартирных жилых домов, — оговаривается в проекте.



В последнюю очередь предусмотрено проектирование и строительство детского сада. Сроки его открытия не называются.

Напомним, территория бывшего стадиона «Локомотив» находится в частной собственности у ярославского предпринимателя Романа Емельянова — директора и учредителя строительной компании «Эверест». Стадион он выкупил еще в 2020 году у компании «РЖД». Застройщик сразу обратился в мэрию с просьбой изменить назначение земли под жилую застройку. И представил проект с тремя высотками и сквером.

Местные жители высказались резко против таких изменений, но на публичных слушаниях в 2022 году эту идею провели. Стройка не началась только потому, что проект не поддержал координационный совет при департаменте градостроительства мэрии. Власти предложили застройщику предусмотреть место для детского сада. В 2023 году владелец участка начал разбирать трибуны стадиона, освобождая территорию для реализации нового проекта.

