Гости пальчики оближут: четыре простых рецепта необычных салатов к Новому году

Рецепты необычных новогодних салатов Источник: Пиццафабрика

Любой хозяйке хочется порадовать гостей во время празднования Нового года. Конечно, один из лучших способов это сделать — приготовить необычное блюдо. Согласитесь, классическим оливье и селедкой под шубой уже мало кого удивишь.

Шеф-повара ярославских заведений поделились простыми рецептами необычных салатов, которые можно подать на праздничный стол. Справиться с их приготовлением сможет каждый.

В ярославской кофейне «Капуцин» поделились рецептами теплого салата с индейкой и блюда с сыром камамбер и инжиром.

Обратите внимание, что в рецептах от «Капуцина» указаны ингредиенты в расчете на одну порцию. Для приготовления большего объема скорректируйте количество продуктов в соответствии с необходимым количеством салата.

Теплый с индейкой

Для этого салата вам понадобятся несколько ингредиентов:

филе индейки — 60 граммов;

болгарский перец — 50 граммов;

помидоры черри — 30 граммов;

красный лук — 10 граммов;

картофель «Беби» — 40 граммов;

микс салата — 30 граммов.

Нужно обжарить индейку, болгарский перец, черри, лук и картофель, а затем добавить бальзамический уксус. Затем перемешать теплые продукты с листьями салата.

С сыром камамбер и инжиром

Листья салатов — 40 граммов;

сыр камамбер — 50 граммов;

сыр «Мон Блю» — 30 граммов;

инжир — 1 штука. Можно поменять на другой фрукт;

сыр «Страчателла» — 20 граммов;

тыква;

мед.

Для заправки:

Сок апельсина;

зернистая горчица;

мед;

оливковое масло;

бальзамический уксус.

Сыры камамбер и «Мон Блю» нужно слегка обжарить до появления золотистой корочки. Затем на отдельной сковороде следует обжарить тыкву в меде. Все ингредиенты смешать между собой, и приготовить заправку. В финале нужно добавить получившийся соус в салат.

Также рецептами необычных салатов поделился шеф-повар ярославского семейного ресторана «ПиццаФабрика» на Пашуковской улице Саиг Илиазов.

С говядиной и грецкими орехами

Ингредиенты:

говяжье мясо (лучше всего использовать вырезку или филе) — 500 граммов;

болгарский сладкий перец — 2 штуки;

томаты свежие — 3 штуки;

репчатый лук — 2 штуки;

чеснок — 3 зубчика;

грецкие орехи очищенные — 100 граммов;

зелень петрушки и укропа — небольшой пучок;

красный острый перец — по вкусу;

уксус винный красный — 1 столовая ложка;

растительное масло — 3 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

Мясо промойте холодной водой и обсушите бумажным полотенцем, а затем нарежьте тонкими полосками поперек волокон. Лук нарезать полукольцами, томаты порежьте небольшими кубиками. Болгарский перец нужно нарезать соломкой, зубчики чеснока мелко нарезать. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата, затем измельчите ножом или блендером. Петрушку и укроп также измельчите.

Нарезанную говядину нужно обжарить на разогретой сковороде на среднем огне около пяти минут до золотистого цвета. В процессе жарки мясо следует помешивать. Затем посолите и поперчите говядину по вкусу.

В большой миске смешайте говядину, томаты, болгарский перец, лук и чеснок. Добавьте уксус и хорошо перемешайте. Посыпьте салат зеленью и измельченными грецкими орехами. По желанию добавьте немного красного острого перца для остроты.

В финале попробуйте салат на соль и приправы, при необходимости скорректируйте. Дайте блюду настояться около 10-15 минут перед подачей на стол.

С рукколой, черри, шпинатом и жареными креветками

Ингредиенты:

руккола — 1 пучок, примерно 80 граммов;

шпинат свежий — 1 пучок, примерно 80 граммов;

томаты черри — 15 штук;

креветки очищенные свежие — 200 граммов;

оливковое масло экстра-класса — 3 столовые ложки;

лимонный сок свежевыжатый — 1 чайная ложка;

бальзамический уксус — 1 чайная ложка;

чеснок сушеный молотый — щепотка;

соль морская мелкая — по вкусу;

свежемолотый черный перец — по вкусу.

Промойте зелень рукколы и шпината холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Затем разрежьте помидоры черри пополам.

Очищенные креветки обжаривайте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла примерно две минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу.

Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, бальзамический уксус, соль, свежемолотый чёрный перец и сухой чеснок в небольшой миске.