«Это уже другая категория»: когда вам лучше не есть говядину

Считается, что красное мясо вредно для сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания насыщенных жиров. Они приводят к повышению уровня холестерина, а это, в свою очередь, к развитию атеросклероза сосудов. Однако ученые в очередной раз проверили, действительно ли говядина так вредна для сердца, и выяснили, что всё не так однозначно.

Чем вредна говядина

Говядина противопоказана при индивидуальной непереносимости и обострении панкреатита и гастрита. Также стоит свести ее к минимуму, если у вас повышен холестерин, выявлена почечнокаменная или желчекаменная болезнь.

Но даже абсолютно здоровым людям говядина не принесет ничего хорошего, если они начнут на нее налегать. Особенно на жирное и жареное мясо. Тут вам и изменение гормонального фона, и расстройство пищеварения, и нарушение работы почек и сердца, и повышенный холестерин с остеохондрозом, артритом, подагрой и закупоркой сосудов.

Быстрее всего все эти и другие спецэффекты вы почувствуете на себе, если будете есть мясо взрослых коров.

— В более «возрастном» мясе больше вредных насыщенных жиров и веществ, вызывающих окислительные процессы в организме, — объясняет врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Кроме того, считается, что красное мясо ускоряет процессы старения в организме человека.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Учитывая все противопоказания и ограничения, врачи вывели норму для мужчин и женщин. Мужчинам, по их словам, не стоит съедать более 170 граммов красного мяса за раз, женщинам — более 150. Ну а детям и вовсе достаточно 80 граммов.

Чем полезна говядина

Совсем убирать говядину из своего рациона тоже не лучшая идея. Потому что в ней содержится, к примеру, гемовое железо, поддерживающее нормальный уровень гемоглобина в крови. При этом лучше предпочесть «молодое» мясо.

— В телятине и молодой говядине много железа и витамина А, но главное — полноценного белка, который прекрасно усваивается, — говорит Галина Барташевич.

Врач порекомендовала правильно готовить мясо, чтобы сделать его максимально полезным для здоровья. По словам врача, мясо необходимо тушить, варить и запекать на гриле, при этом от жарки на сковородке лучше отказаться.

Один говяжий эксперимент

К тому же недавно ученые Пенсильванского университета провели исследование, в котором выяснили, так ли страшна говядина для сердца, как ее малюют. Для этого они выдавали участникам разные рационы: одним досталось совсем вегетарианское меню, другим — средиземноморская диета, у третьих на тарелке лежало разное количество постной непереработанной говядины — без невероятного количества соли, нитритов, копчения и прочих способов промышленной обработки.

После того как участники эксперимента вдоволь наелись, исследователи взяли у них анализы и посмотрели на уровень триметиламиноксида — маркера, который связывают с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате выяснилось, что умеренное количество нежирной и непереработанной говядины уровень этого маркера не повышало, а даже наоборот — микробиота тех, кто «сидел» на средиземноморской диете (с минимальным потреблением красного мяса), выглядела лучше, чем на «среднем американском» питании.

Говядина — есть или не есть

Как и с любой другой едой, в случае с говядиной главное — объемы и способ приготовления.

— Проблемы начинаются, когда мясо превращается в уголь на сковороде или гриле, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Жарка на сильном огне создает вредные соединения (конечные продукты гликирования), и это уже совсем другая история. Тушение, запекание, готовка в сотейнике или мультиварке — гораздо мягче и безопаснее.

Зухра Павлова — врач-эндокринолог, занимается лечением ожирения, сахарного диабета, болезней щитовидной железы. Автор канала «Доктор Павлова». Стаж работы — 25 лет.

Также врач обращает внимание на то, что каждый день стейки есть не надо — одной-двух порций в неделю будет вполне достаточно.

Ну и обратите внимание, что речь идет только о постной части говядины и только о непереработанном мясе.