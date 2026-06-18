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Семья Подробности «Это последний муж»: Собчак рассказала, чем ее зацепил Богомолов

«Это последний муж»: Собчак рассказала, чем ее зацепил Богомолов

Для этого ей хватило всего двух слов

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Ксения Собчак рассказала, что Константин Богомолов совсем не тот, каким кажется обществу | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUКсения Собчак рассказала, что Константин Богомолов совсем не тот, каким кажется обществу | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ксения Собчак рассказала, что Константин Богомолов совсем не тот, каким кажется обществу

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ксения Собчак практически не дает повода обсуждать ее личную жизнь — только если сама заведет об этом разговор. Что бывает редко. Но на этот раз она сделала исключение и рассказала, что удерживает ее рядом с Константином Богомоловым, а заодно призналась, кем на самом деле является немногословный и тихий на первый взгляд супруг в семейной жизни.

Разговаривая с Дмитрием Дибровым на шоу «Что о тебе думают?» (18+), Ксения Собчак рассказала, что наблюдает за тем, что говорят в обществе о ее паре с Константином Богомоловым, и отметила, что образ получается довольно карикатурным.

— Почему-то про нашу пару есть клише, что Ксения Собчак — это бой-баба с плеткой, а Богомолов — интеллигентный, худощавый и вытащенный из подвала, который пришел кашу с хлебом черпать на кухне, — рассказала журналистка.

Сложившийся стереотип ей откровенно не по душе.

— Мне как-то не нравится такая судьба. Мне вообще-то не свойственно одиночество, я человек экстравертный. Я, конечно, считаю, что это последний муж и главная любовь моей жизни, — рассказала Ксения.

Чтобы развеять сомнения и разбить догадки, Собчак рассказала, кем на самом деле является ее муж в семейной жизни.

— Костя — диктатор, абьюзер и самый главный в семье, — говорит журналистка.

Как раз это и удерживает ее вместе с режиссером.

— Мне это и нравится: что появился мужчина, который произвел укрощение строптивой, — заявила Собчак.

До этого Ксения Собчак говорила, что ее в Константине Богомолове привлекли интеллект, принципиальность и внутренняя сила, которые внешне никому не видны. А в прошлом году, поздравляя супруга с 50-летним юбилеем, Ксения призналась, что рядом с ним чувствует себя хрупкой и готова его слушаться, поскольку подчиниться может только тому человеку, который «по праву круче, умнее и лучше» нее самой.

К комментариям хейтеров и критиков о том, что они с режиссером «не монтируются» и друг другу не подходят, журналистка относится спокойно. Она призывает игнорировать чужие домыслы и двигаться к своим целям.

Также она объясняла, почему у нее с режиссером нет общих детей. По ее словам, причина тому — позиция ее сына от брака с Максимом Виторганом, который ревностно относится к вниманию мамы и не хочет конкурировать в семье с кем-то еще.

История любви Собчак и Богомолова с самого начала сопровождалась повышенным вниманием. Их роман обсуждали задолго до официального подтверждения отношений, а после свадьбы супругам неоднократно предрекали скорый развод. Однако годы показали обратное. Несмотря на плотные графики, постоянное присутствие в информационном поле и регулярные поводы для сплетен, пара остается вместе.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Ксения Собчак Константин Богомолов Семья Отношения
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
есть поговорка - последняя у попа жена
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