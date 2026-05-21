«Один краше другого»: взрослые сыновья Алики Смеховой сводят с ума Сеть

Некоторые подписчики, смотря на артистку, не верят, что у нее уже такие взрослые дети Источник: alika_smekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За свою длительную карьеру в шоу-бизнесе — 40 лет на экранах это все-таки не шутки — Алика Смехова успела зарекомендовать себя и как певица, и как актриса. Еще неизвестно, в чем она прославилась больше. Но в бесконечных премьерах и релизах песен фанаты артистки забывают, что она еще и мама. Смехова воспитала двоих сыновей, которые в красоте и харизме ей не уступают. Убедитесь сами.

Старшего сына Алики зовут Артем. Артистка родила его в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Пара не была замужем, и отец Артема в скором времени ретировался после появления мальчика, хоть и продолжил с ним видеться. Воспитывать сына Смеховой помогал отец — актер Вениамин Борисович, которого многие помнят по роли Атоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (0+).

Иногда Алика выходит с сыном в свет и появляется на премьерах Источник: alika_smekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Внешностью Артем пошел как раз в именитого деда. Такие же точеные скулы, вытянутый подбородок и цепляющий взгляд. А вот страсти к сцене у Смехова-младшего совсем нет. По словам Алики, он стесняется и предпочитает не выделяться. С детства его больше прельщают науки. По словам Смеховой, она никогда не помогала сыну с уроками, он своими силами окончил частную гимназию с золотой медалью и выбрал свой путь.

— Старший заканчивает Плехановский университет, изучает мировую экономику, — хвасталась артистка несколько лет назад.

Подписчики Смеховой уверяют, что они с сыном выглядят как брат и сестра Источник: alika_smekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В свободное время Артем также сочиняет рэп, но скорее в качестве хобби.

Алика не может нарадоваться, что Артем вырос самостоятельным и ответственным. Притом эти качества в нем проявились, после того как на свет появился младший брат — Макар. Он родился в 2007 году. Алика встречалась с мужчиной, чье имя она не раскрывает. Как только тот узнал, что она беременна, просто исчез из ее жизни.

Артем, видя, как маме тяжело, постарался стать тем самым сильным плечом, на которое та сможет опереться.

— Артем и Макар прекрасно ладят, и на первого я во всем могу положиться. Он в полном смысле слова старший брат, — хвасталась Алика.

Братья сильно отличаются как внешне, так и по характеру Источник: alika_smekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Рассказывая о своих методах воспитания, артистка признавалась: главное для нее — не переборщить с любовью к своим детям, чтобы те смогли дальше сами строить свою жизнь, не полагаясь постоянно лишь на помощь родителей.

— Я очень люблю своих мальчиков, но у нас в семье не принято нахваливать детей. Это дает им посыл к росту. Я вижу очень много «залюбленных» детей своих друзей. Они становятся неспособными взаимодействовать с внешним миром, потому что привыкли к безусловной любви своих родителей, — объясняла свою точку зрения Смехова.

Чаще всего Смехова показывает детей в честь дня их рождения, а также делится фотографиями из отпуска Источник: alika_smekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Макар, как и Артем, учился в частной гимназии недалеко от дома, где жил. Мальчик проявил тягу к языкам, и Алика отправила его учиться в Англию, в частную школу Аппингем.

— Младший — продолжатель династии! Читает стихи, любит внимание, позирует, фотографируется, я могу сколько угодно с ним дублей делать, снимая видео, — нахваливала сына Алика.

Из-за жизни за границей Макар редко видится с семьей Источник: alika_smekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отец не участвует в воспитании сына и не помогает ему. Артистка признается, что ей так даже проще. Однако она не намерена скрывать от Макара, кто его отец: показала ему фотографию, дала возможность самому выбрать отчество и решить, как он будет к нему относиться.

— Об отце Макара при его больших возможностях мне нечего сказать. Но для меня легче пойти и заработать, чем портить себе жизнь выяснением отношений, тем более в судебном порядке, — говорила в одном из интервью Смехова.

Алика отмечает, что до сих пор не может привыкнуть, что атлант рядом с ней — ее когда-то маленький сын Источник: alika_smekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В ноябре 2025 года Макару исполнилось 18 лет. Параллельно с учебой он начал строить музыкальную карьеру и уже выпустил первый трек. В честь дня рождения сына Алика представила подписчикам творение чада, а также опубликовала совместное фото, после которого подписчики окрестили парня будущей моделью.

Макар увлекается не только музыкой и наукой, но и спортом. Как считает Алика, по фотографии это заметно Источник: alika_smekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Держитесь, девочки, этому красавцу 18, — написала одна из подписчиц.

— Какой принц вырос, красавчик, — хвалят под фотографией.

— Какой красивый мужчина, весь в маму, — оставила комментарий Анна Семенович.

Комплиментов удостоилась не только эта фотография. Каждый пост Смеховой с сыновьями завален восторженными комментариями, в том числе от известных людей.

В описании к фотографии Алика сразу указала, что Макар ближайшие лет десять не планирует жениться Источник: alika_smekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Невероятная красота, — в восторге Лариса Гузеева.

— Один краше другого, — вздыхают пользователи Сети.