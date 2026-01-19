НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

зап.

 764мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Почему мелеет Рыбинское водохранилище
Ярославская долгожительница
Жизнь с четверняшками
Что с новым приютом для животных
Адреса купелей
Ротенберг в Ярославской области
Семья Эксперимент «У нас пропал мальчишка. И трубки не берет». Могут ли приставы помочь выбить алименты с бывшего мужа — опыт мамы

«У нас пропал мальчишка. И трубки не берет». Могут ли приставы помочь выбить алименты с бывшего мужа — опыт мамы

Испытано на себе нашей коллегой из Самары и не дай бог никому

144
Наша коллега, замредактора 63.RU целый год ходила к судебным приставам&nbsp;— и рассказала, что из этого вышло | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Наша коллега, замредактора 63.RU целый год ходила к судебным приставам&nbsp;— и рассказала, что из этого вышло | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Наша коллега, замредактора 63.RU целый год ходила к судебным приставам — и рассказала, что из этого вышло

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Александра ИсмайловаАлександра Исмайлова
Александра Исмайлова
журналист

Оставим за скобками историю, как так вышло, что я с судебными приставами гоняюсь за бывшим мужем. Это просто кринж, и я никому такого не пожелаю. Впрочем, вы и сами всё поймете по мере чтения текста.

Расскажу только, что первое время после расставания у нас были неплохие отношения. Он общался с ребенком, мы отмечали развод в ресторане. В какой-то момент, примерно через год, поехали к нотариусу и составили соглашение об алиментах. Это такой документ, который подписывают обе стороны добровольно.

В документе зафиксировали сумму — 12 с небольшим тысяч рублей в месяц. Сейчас она кажется смешной, но тогда (в 2022 году) это было нормально. Он работал таксистом и зарабатывал примерно 40−60 тысяч. Всё посчитали, и вышло, что 25% от этой суммы — 12 с копейками — как раз примерно совпадает с прожиточным минимумом на ребенка: 12 692 рубля на тот момент. Эту цифру мы и зафиксировали.

— Сумма будет индексироваться каждый год, — предупредила нотариус. — Смотрите, как вырос прожиточный минимум, столько и переводите.

Проще говоря, мы привязали алименты к прожиточному минимуму на ребенка. Нам выдали красивый документ на официальной бумаге, у него была серия и номер, подписи и печати.

Нотариальное соглашение об уплате алиментов — это добровольный договор между родителями или иными обязанными лицами, в котором фиксируются размер, порядок и сроки выплат на содержание ребенка или другого получателя. Документ удостоверяется нотариусом и имеет силу исполнительного листа, то есть может быть направлен судебным приставам без обращения в суд. Соглашение позволяет гибко определить условия алиментов и изменить их по взаимному согласию сторон.

Первый визит к приставам — январь 2025-го

Осенью 2024-го начались проблемы. Бывший то переводил деньги с большой задержкой, например в конце октября за сентябрь; то переведет 4 тысячи, то 10. Потом совсем перестал платить хоть что-то, не отвечал на сообщения и не брал трубку. Как-то раз я разозлилась и начала названивать много раз подряд. Он просто заблокировал меня.

С ребенком он к тому времени почти не общался и даже не пришел на день рождения сына. Стало понятно, что спасать уже нечего. В конце января 2025-го я впервые пошла к судебным приставам.

Когда идешь к судебным приставам, следует обращаться по месту жительства должника. В нашем случае это Кировский район. Так выглядит ОСП Кировского района | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Когда идешь к судебным приставам, следует обращаться по месту жительства должника. В нашем случае это Кировский район. Так выглядит ОСП Кировского района | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Когда идешь к судебным приставам, следует обращаться по месту жительства должника. В нашем случае это Кировский район. Так выглядит ОСП Кировского района

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

В канцелярию можно прийти в любой день, а если вы уже идете на прием к конкретному приставу, то это можно сделать во вторник с утра или в четверг после обеда | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU В канцелярию можно прийти в любой день, а если вы уже идете на прием к конкретному приставу, то это можно сделать во вторник с утра или в четверг после обеда | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

В канцелярию можно прийти в любой день, а если вы уже идете на прием к конкретному приставу, то это можно сделать во вторник с утра или в четверг после обеда

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Заходить немного страшно, такая дверь суровая! | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Заходить немного страшно, такая дверь суровая! | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Заходить немного страшно, такая дверь суровая!

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Я долго собиралась с духом. Немного страшно идти в такие места. Однако оказалось, что внутри всё достаточно гостеприимно. На входе, правда, просят показать паспорт и что в сумке. Но мне несложно.

— Кто у вас должник? — спросил пристав-охранник.

— Такой-то, — ответила я.

Поискали в базе — такого нету. Кое-как объяснила, что его и не может там быть, дело-то еще не заведено.

— Тогда вам в канцелярию, — объяснил охранник.

В канцелярии сидела молодая рыжая девушка. Я начала говорить, что у меня нотариальное соглашение, бывший муж не платит…

— Так это между вами соглашение, мы-то тут что можем сделать? — возразила девушка.

В принципе, если бы я была совсем «дярёвня» и ни разу в жизни не открывала интернет, на этом месте история могла бы и закончиться. Но я-то пришла подкованная! Пару раз повторила, что нотариальное соглашение имеет силу исполнительного листа. Девушка куда-то сходила, с кем-то посоветовалась. Вернулась и сказала писать заявление.

Писать заявление полагалось не в ее кабинете, а снаружи. Потом принести обратно готовое.

Не слишком удобно и современно, но сойдет. Листочек и ручку дают, кстати | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Не слишком удобно и современно, но сойдет. Листочек и ручку дают, кстати | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Не слишком удобно и современно, но сойдет. Листочек и ручку дают, кстати

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

В заявлении полагается указать всё, что знаешь о должнике: адрес, телефон, место работы, контакты родных и близких; есть ли имущество, автомобиль, бизнес, счета и т. д. Если чего-то не знаешь, эту строчку можно пропустить.

Пока писала, была свидетелем милейшей сценки в коридоре: пристав-охранник «консультировал» бабулечку, очень мягко и терпеливо объяснял ей, что нужно сделать, как зайти на «Госуслуги» с телефона, что там найти, куда тыкнуть. И потом еще видела похожие ситуации много раз. Охранники там какие-то святые, на них и кричали, и плакали при мне, а они спокойно и доброжелательно всё разруливали.

Я написала всё, что знала, и вернулась в канцелярию. Заявление приняли. Соглашение об алиментах тоже забрали, приобщили. Я пожалела, что не сделала хотя бы ксерокопию.

— Через несколько дней на «Госуслуги» придет уведомление, вы увидите, кто ваш пристав, — объяснила рыжая девушка.

И всё, меня отпустили, с чистой совестью я отправилась домой.

Второй визит к приставам — февраль 2025-го

Через несколько дней на «Госуслуги» ничего не пришло. Не пришло ни через неделю, ни через две. Поэтому я опять пошла в ОСП ножками. Это было 20 февраля.

Сугробы стали выше, а я снова здесь | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Сугробы стали выше, а я снова здесь | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Сугробы стали выше, а я снова здесь

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

На второй раз я стала чуть опытнее. Поняла, что не нужно брать с собой рюкзак с ноутбуком, совать туда шапку и шарф. Показывать всё это тяжело и неудобно. Проще поехать налегке, взять только паспорт и телефон.

Паспорт я показала охраннику, сказала, кто мой должник. Он сказал, кто мой пристав. Так я поняла, что дело всё-таки завели.

— Кабинет 8, второй этаж, — направили меня.

Кабинет, который мне нужен | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Кабинет, который мне нужен | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Кабинет, который мне нужен

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Очередь была, но небольшая. Буквально 1−2 человека зашли передо мной. Через 30 минут зашла и я, познакомилась со «своим» приставом. Она нашла мое дело в огромном, от пола до потолка, шкафу. Там было еще много-премного дел.

Мне велели написать что-то вроде объяснительной или уточняющей записки: как давно не платит бывший муж, какая сейчас сумма претензий. Бумагу мою, написанную от руки, приобщили к делу.

— Мы его вызовем, — пообещала пристав.

Я не придумала, что еще спросить и что сказать. Только спросила, как часто нужно приходить. Но сформулировала неловко: «Мне, наверное, нет смысла ходить к вам раз в неделю?» Пристав подтвердила, что смысла, конечно, нет.

Второй визит был окончен.

Третий визит к приставам — март 2025-го

Я не очень поняла, как часто следует напоминать о себе. И решила, что через три недели — будет в самый раз. Третий мой визит состоялся 13 марта.

Но он оказался очень коротким. В здании не было света. Охранник (как обычно, супервежливый) объяснил, что без света ничего не работает, пристав меня даже не примет, потому что не найдет мое дело в компьютере.

В тот раз снаружи собралось довольно много людей, они были, конечно, огорчены таким поворотом событий. Но заходить внутрь не было смысла&nbsp;— зайдешь, тебя развернут и выйдешь. И они пытались что-то узнать и посоветоваться со вторым охранником | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU В тот раз снаружи собралось довольно много людей, они были, конечно, огорчены таким поворотом событий. Но заходить внутрь не было смысла&nbsp;— зайдешь, тебя развернут и выйдешь. И они пытались что-то узнать и посоветоваться со вторым охранником | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

В тот раз снаружи собралось довольно много людей, они были, конечно, огорчены таким поворотом событий. Но заходить внутрь не было смысла — зайдешь, тебя развернут и выйдешь. И они пытались что-то узнать и посоветоваться со вторым охранником

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Даже на улице и без электричества эти люди всех консультировали, объясняли, помогали. Хотелось присмотреться: нет ли нимба? | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Даже на улице и без электричества эти люди всех консультировали, объясняли, помогали. Хотелось присмотреться: нет ли нимба? | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Даже на улице и без электричества эти люди всех консультировали, объясняли, помогали. Хотелось присмотреться: нет ли нимба?

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Я не придумала, с каким вопросом пристать к мужчинам. Нет света, приходите в другой раз, всё просто и понятно. Пришлось мне развернуться и уйти.

Четвертый визит к приставам — снова март 2025-го

Я вернулась через неделю — 20 марта.

Сугробы тают. Запахло весной. А я всё так же хожу в это милое здание. Пока что не пришло мне ни копейки от бывшего | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Сугробы тают. Запахло весной. А я всё так же хожу в это милое здание. Пока что не пришло мне ни копейки от бывшего | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Сугробы тают. Запахло весной. А я всё так же хожу в это милое здание. Пока что не пришло мне ни копейки от бывшего

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

На этот раз электричество было. Я заняла живую очередь. Передо мной, как обычно, пара человек | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU На этот раз электричество было. Я заняла живую очередь. Передо мной, как обычно, пара человек | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

На этот раз электричество было. Я заняла живую очередь. Передо мной, как обычно, пара человек

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Этот визит оказался интереснее. Пристав рассказала, что бывший муж приходил, писал объяснительную. Там указал, что платить не отказывается, долг признает, просто проблемы и нет денег.

— Завтра мы с ним должны в суд пойти, — сказала пристав. — Только он не берет трубку.

— Конечно, кому же охота от приставов трубку брать! — я не выдержала и засмеялась.

— Нет, он тут был. Мы ему объяснили, что с нами лучше дружить, — возразила пристав.

Мы еще немного поболтали, как две подружки. Мой спич заключался в том, что у человека есть две руки, две ноги, машина, всё в порядке со здоровьем. При этом у него нет ребенка-школьника, за которого отвечаешь 24/7, его нужно одевать, кормить три раза в день, развлекать. И при этих вводных человек не может 12 тысяч заработать — ну это просто смешно. Она слушала меня с сочувствием.

— У него проблемы! — возмущалась я. — А у меня нет проблем? Я не болею, не устаю, я бессмертный пони. Нормально это? А что будет в суде?

— Как судья решит. Сначала административное наказание. Потом — до уголовного.

Я так поняла это объяснение, что сначала штраф, потом арестовать могут. Ну и всё. Несолоно хлебавши, поехала домой.

Пятый визит к приставам — апрель 2025-го

Прошел месяц, алиментов не было, не было и вестей — ни от бывшего, ни от приставов. Я снова отправилась напомнить о себе. Это было 24 апреля.

Помните, здесь были сугробы когда-то? И вот уже весна, всё зеленеет | Источник: Александра Исмайлова / 63.RUПомните, здесь были сугробы когда-то? И вот уже весна, всё зеленеет | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Помните, здесь были сугробы когда-то? И вот уже весна, всё зеленеет

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Даже одуванчики есть! А денег всё нет… | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Даже одуванчики есть! А денег всё нет… | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Даже одуванчики есть! А денег всё нет…

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Этот визит тоже оказался очень коротким. Я не прошла дальше охраны. Назвала фамилию пристава, мне ответили, что она в отпуске.

— А когда прийти?

— Приходите в мае.

На этот раз я не поехала домой — пошла пешком. Погода располагала. Шла и размышляла о том, что я как будто в повести Гоголя. Или какого-нибудь еще русского классика.

Я поняла, что значит «хлопотать» за свое дело, что значит «засунуть под сукно». Как это бывает. Как годами у людей не решается простейший вопрос. Просто потому, что нас много, а чиновник один. Не напомнишь о себе — никто не пошевелится. Напомнишь — пошевелится, но так, чуть-чуть. Чтобы не перетрудиться.

Май 2025-го — первая победа

В конце мая мне на карту пришли две суммы: 20 тысяч с копейками и еще один небольшой платеж, 200 с чем-то рублей. Это были точно не аванс, не зарплата, не возврат долга. Отпускных и больничных тоже не ждала. Перебрав всё, я поняла, что смахивает на правду только один вариант — приставы что-то взыскали и перевели мне.

Я обрадовалась и чуть-чуть расслабилась. В следующий раз пошла туда только летом.

Шестой визит к приставам — июль 2025-го

Нужно сказать, что выкроить время для такого визита — задачка сложная. Нужно откусить кусочек рабочего времени от вторника или от четверга. Не каждый работодатель будет доволен. Но меня отпускали.

Конечно, мне и самой не хотелось туда ходить — на работе столько дел, задач, столько текстов нужно сдать, столько вопросов решить. И вместо этого — шагать в эту контору, только время тратить. Поэтому я откладывала, откладывала. И пошла только в отпуске — в июле.

Тополиный пух, жара, июль&nbsp;— а я снова здесь | Источник: Александра Исмайлова / 63.RUТополиный пух, жара, июль&nbsp;— а я снова здесь | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Тополиный пух, жара, июль — а я снова здесь

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Картинка&nbsp;— уже почти родная. На асфальте&nbsp;— первые желтые листочки | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Картинка&nbsp;— уже почти родная. На асфальте&nbsp;— первые желтые листочки | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Картинка — уже почти родная. На асфальте — первые желтые листочки

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

К этому времени я стала еще более подкованной. В частности, посмотрела на сайте ФССП информацию о должнике — для этого достаточно знать ФИО и дату рождения. Так можно узнать номер дела.

Потом заходим на «Госуслуги», выбираем раздел «Приставы», открывается чатик с роботом-помощником. Ему сообщаем номер дела. Он уточняет, должник я или взыскатель. Выбираю «Взыскатель». Открывается новая страничка. Там можно посмотреть все движения по делу. Какая сейчас сумма долга, куда и какие пристав отправлял запросы, какие ограничения наложены на должника.

Меня смутило, что сумма долга — всё еще 12 тысяч с небольшим. С января по июль должно было набежать больше 80 тысяч рублей. 20 тысяч взыскали. Значит, официальный долг — около 60 тысяч.

Этот вопрос я и задала приставу на встрече в июле. Оказалось, что автоматически долг не пересчитывается. Нужно делать это вручную. Пересчитали на калькуляторе. Пристав обещала, что в деле появится новая сумма. Позже она и правда появилась.

После этого я спросила, как удалось взыскать 20 тысяч. Мне объяснили, что в каком-то из банков нашелся счет, на счету были деньги, их арестовали. Я удивилась и рассыпалась в благодарностях.

Затем выяснилось, что в суд мой бывший муж так и не пришел. Причина очень простая — он не брал трубку.

— Это как-то неправильно. Прячешь голову в песок, не берешь трубку, и тебя не трогают? Так не должно быть. То есть если ты придешь в суд, то всё будет, а если не придешь, тебя оставят в покое? — возмутилась я.

— Да мы не оставим, — возразила пристав. — Я и привод выносила.

Тут мне стало интересно, что такое привод. Она объяснила, что оформляется бумага. Приставы-исполнители идут на адрес. Их задача — привести должника в суд принудительно.

Но моего бывшего они по месту жительства не застали. Поэтому единственный выход — оформить еще один привод и попробовать еще раз.

— Мальчишка у нас пропал. Трубки он не берет, — грустно сказала пристав.

— Кто же будет от пристава трубку брать… — второй раз за полгода грустно пошутила я.

— Я с личного позвоню.

Затем я поинтересовалась, можно ли арестовать у должника ноутбук, сноуборд? Ведь живет-то он небедно. Просто прибедняется. Для этого нужны большие долги?

— Да нет, не большие. Но еще надо попасть туда, к нему домой, — растерянно сказала пристав.

Также меня интересовало, можем ли мы ограничить должнику право управления транспортным средством. Я увидела, что через «Госуслуги» можно подать приставу ходатайство об этом. Есть ли мне смысл это делать?

— Смысл… В принципе, наверное, нету, оно и так есть. С ГАИ у нас есть, оно автоматом… предупреждение. Оно автоматом подтягивается, — такой был ответ.

М-да, ничего не скажешь, плодотворная встреча. Что ж, пойду опять домой, подожду еще.

Седьмой визит к приставам — декабрь 2025-го

Прошло довольно много времени, прежде чем я снова решилась. С июля по декабрь не происходило ничего: ни денег, ни вестей от бывшего, ни весточки от приставов.

Только доходили слухи, что бывший муж уехал в Нижний Новгород. Пожалуй, стоит сообщить об этом приставу, подумала я, и отправилась проторенной дорожкой 4 декабря.

Грустный декабрь без снега, темнеет рано. А я снова здесь | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Грустный декабрь без снега, темнеет рано. А я снова здесь | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Грустный декабрь без снега, темнеет рано. А я снова здесь

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Однако и в этот раз меня развернули. Оказалось, что теперь у приставов новая система — нужно записаться на прием через «Госуслуги», дождаться подтверждения и только потом приходить. Максимально вежливый охранник показал мне QR-код, я прямо при нём попыталась записаться на ближайший вторник. Он подсказал, какую причину обращения выбрать.

Потом объяснил: вам сейчас придет письмо на е-мейл, что заявка получена. Потом придет еще два письма: что заявка обрабатывается и что прием подтвержден. Дождитесь подтверждения, тогда приходите.

Всё это происходило 4 декабря. Я заявилась на 9 декабря. Первое письмо пришло сразу. На следующий день, 5 декабря, пришло второе письмо: заявку, мол, получили, обрабатываем.

А вот третьего письма не было! Ни 6 декабря, ни 7-го. Ни утром 8-го. Ни вечером 8-го. Утром 9-го мне нужно идти на прием. Но мне не подтверждают его. Но и не отказывают! При отказе пристав должен предложить другое время. Я бы согласилась, конечно. Но когда не происходит ничего, чувствуешь себя совершенно растерянно.

Звоню в отделение — не берут трубку. Звоню на горячую линию ФССП — там робот, к оператору не пробиться. Ладно, попробуем написать в группу ВК.

Со мной пообщались довольно вежливо. Я прислала ФИО и свой номер мобильного. «Завтра Вас ожидают»,&nbsp;— ответили мне | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Со мной пообщались довольно вежливо. Я прислала ФИО и свой номер мобильного. «Завтра Вас ожидают»,&nbsp;— ответили мне | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Со мной пообщались довольно вежливо. Я прислала ФИО и свой номер мобильного. «Завтра Вас ожидают», — ответили мне

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Восьмой визит к приставам — снова декабрь 2025-го

— Вы записывались? — строго спросила пристав.

— Да, — заверила я.

Пристав нашла мое дело и постепенно меня вспомнила.

— Холодно как-то, — пожаловалась ее коллега, которая сидела за соседним столом. И начала при мне двигать обогреватель, искать теплую куртку в шкафу и пить чай с десертом.

— Выход был по нему 2 декабря. Он по этому адресу не проживает, — сказала пристав. — Где может быть?

— Есть информация, что сейчас в Нижнем Новгороде, — рассказала я то, с чем пришла.

— Напишите заявление на розыск, сдайте девочкам в канцелярию. Чтобы его зарегистрировали, чтобы я могла провести его в базе. Чтобы завели розыск. Им нужны потому что основания. Повестку оставляли. Мама не колется, — сказала пристав.

Я сказала, что всё поняла, и попросила еще раз пересчитать сумму долга, потому что в деле до сих пор висела сумма около 60 тысяч рублей. Как висела с июля, так и осталась в декабре.

— Мы с вами неправильно посчитали, — сказала пристав.

Оказалось, для расчета нужно было брать прожиточный минимум этого года: 16 169 рублей на ребенка. А не 12 692, как мы сделали в июле.

Умножили минимум на 11 месяцев, потому что декабрь еще не кончился. Получилось 177 тысяч с копейками.

— Ого, ни фига себе, — сказала я.

— Да, а с нового года этот минимум еще увеличится, — ответила пристав.

И тут ей позвонили.

— Да, пап. Привет. Да он заболел. У него температура 38 вчера… Нет, пап, возьми то и другое, пожалуйста, если будешь брать. Угу. Он еще не проснулся, да? Он и вчера не ходил… Ага. Привези. Привези еще варенье малиновое. И какое-нибудь еще там посмотри. Ладно? Апельсин, клубника, что-нибудь такое… — разговор был довольно долгим. Мне было неловко это слушать.

Всё-таки в итоге пристав решила личные дела и обратила внимание на меня. Мы зафиксировали новую сумму долга, мне даже отдали на руки постановление об этом.

Но у меня оставались еще вопросы. В августе я отправила через «Госуслуги» ходатайство, в котором просила ограничить должнику право управления автомобилем. Мне пришел какой-то странный ответ: «услуга оказана, дано разъяснение».

В деле я видела ограничения, наложенные на должника, в частности, арест счетов. А вот об управлении авто там ничего не говорилось. Этот момент я и попросила объяснить:

— А вот помните, я еще спрашивала насчет водительских прав. Нельзя ли ограничить?

— А это у него стоит. Ограничение, — заверила пристав.

— А я не вижу почему на «Госуслугах», в деле?

— У нас предупреждение пока вынесено, от 10 сентября. Надо, чтобы он расписался, чтобы ограничение вынести, — пояснила пристав.

На этом мы распрощались. Я спустилась в канцелярию, написала заявление на розыск должника. Заявление приняли, поставили печать.

Атмосфера, конечно, своеобразная здесь | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Атмосфера, конечно, своеобразная здесь | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Атмосфера, конечно, своеобразная здесь

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Мое заявление | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU Мое заявление | Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Мое заявление

Источник:

Александра Исмайлова / 63.RU

Немного выводов и мыслей вслух

Итак, я хожу к приставам уже целый год. За это время взыскали 20 000 рублей. С одной стороны, это лучше, чем ничего. С другой стороны, бывшего не поймали, в суд не привели. Он благополучно уехал в другой город, а денег как не было, так и нет. А ведь был момент, когда он не скрывался и был практически у них в руках!

Я не могу сказать, что пристав вообще ничего не делает. Всё-таки двадцатку удалось взыскать. В деле я вижу, что она отправляет запросы во все банки, в ГАИ, в Пенсионный фонд. Приходят ответы. То есть что-то происходит, движение какое-то есть. Но мне от этого не легче.

Слава богу, что я работаю на хорошей должности, родители помогают. Я могу и сама прокормить, одеть и обуть ребенка. А если бы эти 12 000 рублей для меня составляли половину месячного бюджета? Знаю, что у многих одиноких мам каждая копейка на счету.

Мне бы никто не помог за целый год, ребенок бы голодал, и государство, которое агитирует нас рожать, развело бы руками? Ах, он не берет трубку, какая досада!

В целом, я увидела крайнюю неповоротливость системы. И словно бы некую беспомощность. Считаю, что так не должно быть. Уж если речь идет о детях, к этим делам нужно относиться в сто раз внимательнее! Для вас это просто цифра в отчете, а для меня это вопрос, что мой сын будет есть на ужин, отметим мы его день рождения или дома посидим.

Отмечу также, что я осознанно пошла на эти муки. Я понимала: если сказать, что я журналист, отношение будет немного другое. Но мне было интересно, как в ведомстве относятся к обычным людям. В общем-то, нормально относятся, вежливо. Но помочь не помогут. Или эта помощь растянется на годы.

Ну и стоит сказать, что пить чай и жевать еду при посетителях, обсуждать по телефону, какое варенье купить и что сын заболел, — эти привычки нужно оставить в прошлом веке. В 2025 году такое нельзя себе позволять. И ремонт в отделении, конечно, не помешал бы.

А вам приходилось решать вопросы с судебными приставами?

Приходилось как взыскателю. Мне помогли
Приходилось как взыскателю. Мне не помогли
Приходилось как должнику. С меня всё взыскали
Приходилось как должнику. Но с меня нечего взыскивать
Приходилось как должнику. Но мне удалось всех обмануть
Бог миловал

ПО ТЕМЕ
Александра ИсмайловаАлександра Исмайлова
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Алименты Судебный пристав Деньги Личный опыт Ребенок ФСПП
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем