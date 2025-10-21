НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сколько детей нужно родить, чтобы получать на пенсии хотя бы 38 тысяч: цифра вас удивит

Декрет предложили сделать полноценной работой

117
Выплаты должны помочь мамам в будущем, считают в Госдуме | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВыплаты должны помочь мамам в будущем, считают в Госдуме | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Выплаты должны помочь мамам в будущем, считают в Госдуме

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В России хотят сделать декрет полноценной работой, которая позволит накопить на достойную пенсию. Однако все оказалось не так просто. Рассказываем, сколько нужно родить детей, чтобы получать выплаты наравне со всеми.

«Родив семерых детей, женщина может получить 32,4 пенсионных балла. В 2025 году 200 пенсионных баллов дают право на пенсию примерно в 38 тысяч рублей. Чтобы заработать 200 баллов только материнством, нужно родить 18–20 детей за 20–25 лет (примерно с 18 до 43 лет)», — подсчитала экономист Светлана Сазанова.

Эксперт отметила, что 200 баллов, к примеру, в регионах набрать непросто, так как зарплаты там значительно ниже московских.

«За 25 лет можно родить восемь-девять детей. Есть вероятность, что в регионах будут больше рожать. Не каждая сможет, но помощь неплохая», — сообщила Сазанова в беседе с «Абзацем».

Что меняется в законе

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который меняет правила начисления так называемой «материнской пенсии». Сегодня баллы дают максимум за четверых детей и не более чем за шесть лет, проведенных в декрете. Если новые поправки одобрят, матери смогут накапливать пенсионные баллы на протяжении всего отпуска по уходу за каждым ребенком.

Сама система станет прогрессивной: за первого ребенка будут начислять 1,8 балла, за второго — уже 3,6, а за третьего и четвертого — целых 5,4 балла за каждого.

А что с маткапиталом?

Параллельно в парламенте рассматривают инициативу по увеличению материнского капитала. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил существенно повысить выплаты: за второго ребенка — до 1 миллиона рублей, а за третьего — до 1,5 миллиона.

На данный момент выплаты по материнскому капиталу составляют чуть больше 670 тысяч рублей. Каждый год этот показатель растет: 2026-м выплату проиндексируют на 4,5%, а в 2027-м — на 4%.

Суммы маткапитала за второго ребенка тоже растут: в 2025 году — 893,8 тысячи рублей, в 2026 году — 934,1 тысячи рублей, в 2027 году — 971,4 тысячи рублей.

Полная сумма на второго ребенка начисляется в случае, если ранее родители не получали права на маткапитал. Например, если первый ребенок родился в семье до 2020 года. В случае если на первого ребенка материнский капитал был получен, то за второго ребенка на его счет доначисляется разница. В 2025 году она составляет 217,4 тысячи рублей, в 2026-м — 227,2 тысячи рублей, в 2027-м — 236,3 тысячи рублей.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Материнство Работа
Комментарии
5
Гость
12 минут
Надо ускорить рождения, уменьшит время вынашивания, чтобы как курочки яички высиживали или разработать технологи по которой рождаться будут сразу тройни, это ускорит процесс накопления бонусов и баллов и получения нового уровня в прохождении этой игры под названием - жизнь
Гость
14 минут
Нисколько не нужно родить. Тогда твоей зарплаты и пенсии хватит на себя любимую.
