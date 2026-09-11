На Урале 81-летняя грибница застряла в болоте в окружении медведей. Что было дальше

Поход в лес за грибами для женщины стал настоящим испытанием на выживание Источник: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

На Урале развернули целую спецоперацию по спасению 81-летней застрявшей в болоте рядом с медведицей и медвежонком. За пожилой женщиной отправили вертолет. Е1.RU рассказывает, чем всё закончилось.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», на днях 81-летняя жительница Режевского района ушла в лес за грибами, вышла на болото и начала проваливаться. У нее был с собой телефон, поэтому полиция и волонтеры сразу отправились на поиски. Женщина смогла сохранить спокойствие и передать, где именно она находится, выполняла все инструкции поисковиков. При этом у походницы с собой было всё самое необходимое — компас, спички и вода.

Первыми в лес на поиски женщины вышли трое полицейских, а затем — два сотрудника «РМК-Поиск». Но вскоре им пришлось эвакуироваться: в лесу они встретили медведицу с медвежонком. Бабушка всё это время продолжала ждать в болоте. Она была на связи и даже смогла развести там небольшой костер.

+2

За женщиной отправили вертолет «ЛизаАлерт». По инструкции она приготовила палку с привязанным белым платком и, услышав шум винтов, стала махать ею, чтобы экипаж смог заметить ее.

В итоге ее нашли, но, поскольку посадить вертолет на болоте нельзя, экипажу пришлось искать рядом удобную площадку, а оттуда наблюдатель отправился за женщиной. Вскоре ее вытащили и привели к вертолету.

«Но на этом приключения не закончились. Нужно было еще где-то приземлиться, чтобы высадить пассажирку. Площадку для посадки подготовили прямо на дороге. Сотрудники полиции помогли перекрыть движение, а региональный представитель отряда „ЛизаАлерт“ Илья подготовил площадку для посадки — всё по инструкциям и знаниям, которые добровольцы получают на обучениях ВПСО „Ангел“: осмотрел место, убрал всё, что могло подняться в воздух от потока воздуха, и предупредил экипаж о проводах. В итоге вертолет смог безопасно сесть и высадить бабушку», — рассказали в «ЛизаАлерт».