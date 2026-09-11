Самые горячие пары фигурного катания прямо сейчас: от этих семей плавится лед

Иногда пары на льду — это не просто коллеги, а настоящие семьи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Российское фигурное катание славится не только громкими выступлениями и победами, но и красивыми и крепкими семейными союзами. Совместные тренировки, сборы и Олимпиады порождают пары, о которых говорит весь мир. Они ломают стереотипы о том, что личная жизнь мешает спорту, и превращают каждый прокат в настоящий сериал на льду. Встречайте новое поколение фигуристов, которые делят друг с другом не только медали и тяжелые тренировки, но и штамп в паспорте, а их «химия» способна растопить даже самый холодный лед планеты.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Это одна из самых титулованных российских танцевальных пар в фигурном катании, чемпионы мира и Европы, серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине 2022 года в личном турнире и обладатели золота в командном.

Дуэт Синициной и Кацалапова — идеальный пример того, как ледовая драма переросла в большую любовь, а первоначальный скептицизм критиков сменился мировым признанием Источник: Сергей Булкин / ТАСС

До 2014 года Никита выступал в паре с Еленой Ильиной, с которой взял бронзу в танцах на льду, а также золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи.

Спортсменам приписывали романтические отношения, однако после сочинской Олимпиады все домыслы рухнули — Никита сменил партнершу. Выбор пал на Викторию Синицину, которая каталась в паре с другим фигуристом. Этот шаг вызвал немало шума в спортивном мире, но Никита и Виктория были уверены в своем выборе. И не прогадали: им удалось не только стать сильнейшей танцевальной парой, но и создать семью.

Никита сделал Виктории предложение на Мальдивах. Закатное солнце. Белоснежный песок. И прославленный спортсмен, вставший на одно колено. Фигуристка не устояла, сказала «да» и расплакалась от счастья. В октябре 2022 года спортсмены расписались в подмосковной Барвихе.

Интересный факт: на съемках одного из шоу «Ледниковый период» (12+) паре впервые за восемь лет пришлось стать соперниками, а не партнерами. Но это испытание только укрепило их отношения.

Александра Трусова и Макар Игнатов

Александра — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, за свои сложные прыжки получившая прозвище Русская ракета. Макар — серебряный призер чемпионата России, фигурист, владеющий несколькими четверными прыжками. Его часто называют секс-символом мужского одиночного катания.

Трусова и Игнатов — самая обсуждаемая, стремительная и по-хорошему дерзкая пара в российском фигурном катании. Их союз объединил Русскую ракету, королеву четверных прыжков, и одного из самых техничных одиночников страны. Источник: Арина Антонова / ТАСС

За плечами Александры — отношения с прославленным российским фигуристом, чемпионом России и Европы, олимпийским чемпионом в командном турнире Марком Кондратюком. О новом бойфренде фанаты узнали не сразу, фигуристы долгое время не афишировали, что встречаются. Знакомы были давно, но по-настоящему сблизились во время работы в ледовых шоу Евгения Плющенко. В одном из спектаклей Трусова и Игнатов играли влюбленных — так чувства на льду переросли в реальные романтические отношения.

Макар сделал Александре предложение в родном Питере на фоне разводных мостов. Свадьбу сыграли в старинной подмосковной усадьбе в августе 2024 года. О скором пополнении в семье пара объявила весьма необычно. Во время выступления на ледовом турнире «Русский вызов» они показали зрителям снимок УЗИ.

В начале 2026 года Александра вернулась в штаб тренера Этери Тутберидзе Источник: Городские медиа

Интересный факт: на старте отношений Александра и Макар жили в разных городах — она в Москве, он в Санкт-Петербурге. Несмотря на расстояние, влюбленные нашли способ быть вместе и доказать, что редкие встречи только укрепили чувства.

Алена Косторная и Георгий Куница

Алена — чемпионка Европы, одна из самых ярких одиночниц своего поколения. Георгий — фигурист, выступающий в парном катании, в прошлом тренировался в группе Тамары Москвиной.

Впервые они встретились на катке в Москве, где тренировались в одной группе у Этери Тутберидзе. Тогда Георгий так же был одиночником. Алена даже не думала, что он может ей понравиться: спортсмен был новичком и держался особняком. Только спустя несколько лет, когда оба оказались в ледовых шоу, фигуристы посмотрели друг на друга иначе. Как итог — не только отношения, но и создание новой спортивной пары на льду.

Пара признавалась, что Георгий поразил Алену заботой и вниманием, а она покорила его чувством юмора Источник: Александр Демьянчук / ТАСС

В мае 2023 года Георгий сделал Алене предложение. Фигуристка хотела сама рассказать об этом публике, но журналисты узнали новость первыми. Спортсменке оставалось только с иронией поблагодарить их за «испорченную интригу».

Свадьбу молодожены сыграли в августе того же года. Подружками невесты стали соперницы по группе Тутберидзе.

Одним из моментов, который запал в душу фигуриста, был ужин после тренировки. Тогда Алена пожалела голодного Георгия и сварила ему вареники с картошкой. В одном из интервью спортсмен вспоминал: «У нас была репетиция, пришли домой уставшие. Вместе не жили, просто было поздно, и я проводил ее до квартиры. Алена спросила: „Ты, наверное, есть хочешь? Накормить?“ И сварила вареники с картошкой».

Осенью 2025 года у пары родился сын.

Евгения Тарасова и Федор Климов

Евгения — трехкратная чемпионка России и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пекине 2022 года в парном катании. Федор — трехкратный чемпион России в парном катании, серебряный призер чемпионатов мира и Европы, олимпийский чемпион в командном турнире и серебряный призер в личном первенстве 2014 года в Сочи.

Евгения Тарасова и Федор Климов — пожалуй, самая интеллигентная, загадочная и гармоничная пара в кулуарах российской фигурки Источник: klimov_f / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как коллеги они были давно знакомы. Их роман начался, когда Федор уже завершил карьеру и стал тренером в Сочи, а Евгения продолжала тренироваться в Москве. Несколько лет они встречались на расстоянии, а когда девушка уехала на сборы в США, их разделил еще и океан. Но чувства выдержали всё.

Федор сделал предложение в отпуске, когда пара вернулась в отель после ужина. Он попросил Евгению подождать, опустился на колено и достал кольцо. Для фигуристки это стало полной неожиданностью.

А какой неожиданностью это стало для болельщиков! В течение четырех лет никто из них не догадывался о романе спортсменов. Они не публиковали общие фото и не появлялись вместе на публике.

Свадьбу сыграли в июне 2022 года в картинной галерее в центре Москвы. Многие гости, включая чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву, пришли в стиле бохо, а сама невеста сменила несколько образов.