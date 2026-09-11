«Ценой становится экономическое развитие»: эксперты — о влиянии ключевой ставки на нашу жизнь

В июле в Новосибирской области инфляция была самой высокой по стране Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня, 11 сентября, прошло заседание Центробанка по ключевой ставке. За ним пристально следили и экономисты, и обычные жители страны, ведь ее изменение отражается и на ценах, а значит, и на конечном покупателе. В итоге, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Регулятор впервые с апреля 2025 года выбрал паузу — после десяти снижений подряд. Журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала у экспертов, как это отразится на нашей жизни.

Что происходило с ключевой ставкой

В 2025 году Банк России проводил последовательное, но осторожное смягчение денежно-кредитной политики. С рекордно высокого 21% ключевая ставка снизилась до 16%.

С начала 2026 года ключевая ставка также снижалась на каждом заседании. Шаг снижения в феврале — апреле составлял 0,5 п. п., а начиная с июня — 0,25 п. п., что свидетельствует о более осторожной политике регулятора.

Если в июне ожидаемым было снижение на 0,5 п. п., то в июле большинство экспертов прогнозировало сохранение ключевой ставки на прежнем уровне.

В июле ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 14%. Тогда регулятор принял решение на фоне прогнозов экспертов о планах сохранить показатель на прежнем уровне.

«Сделает новые кредиты и рыночную ипотеку еще дороже»

Заведующая кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина считает, что сохранение ставки на уровне 14% было самым вероятным решением.

Снижение на сегодняшний день маловероятно, поскольку сохраняются инфляционные ожидания, возможен перенос роста издержек в цены, а также сохраняются риски, связанные с бюджетными расходами.

От регулятора ожидали сохранения ставки или же ее небольшого снижения Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Для людей снижение ставки означает постепенное удешевление кредитов и снижение ставок по новым вкладам. Действующие вклады с фиксированной ставкой сохранятся до окончания срока, а доходность вкладов с плавающей ставкой снизится.

«Также снижение ставки может поддержать потребительский спрос и деловую активность. В свою очередь увеличение ставки сделает новые кредиты и рыночную ипотеку еще дороже. Если по уже оформленному кредиту действует фиксированная ставка, то платежи не изменятся, но кредиты с плавающей ставкой могут подорожать», — говорит Светлана Фрумина.

В условиях повышенной ставки обслуживание кредита станет сложнее. Для вкладчиков, наоборот, повышение ставки выгодно. Доходность новых депозитов и накопительных счетов, как правило, растет после повышения ключевой ставки.

«Однако высокая ставка ограничивает потребительский спрос и темпы экономического роста. Таким образом, снижение ставки выгодно заемщикам, а повышение — вкладчикам», — резюмирует Светлана Фрумина.

На предыдущее снижение ставки рынок особо не отреагировал, считает Светлана Степанова Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Нас ждет дальнейшая инфляция»

Старший научный сотрудник Центра стратегического анализа и планирования Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Тлеш Мамахатов тоже был уверен, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне.

По его словам, пространство для дальнейшего смягчения политики уменьшилось, так как инфляция в годовом выражении ускорилась до 6,0% из-за летнего скачка цен на топливо, а регулятор пересмотрел средний прогноз ставки на этот год в сторону повышения вплоть до 0,5 п. п.

Экономист уверен, что на россиян уровень ставки почти не повлияет — на увеличение инфляции уже влияют другие факторы. На фоне растущего санкционного давления, дефицита бюджета и топлива решение ЦБ едва ли выглядит настолько весомым.

«Речь, конечно же, идет о развернувшемся на территории России топливном кризисе, обвале стоимости ценных бумаг российских ключевых компаний и росте безработицы на фоне дефицита государственного бюджета», — объясняет Тлеш Мамахатов.

Жители региона чувствуют инфляцию на себе Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Эксперт напомнил, что ставки по потребительским кредитам в банках остаются такими же высокими, несмотря на регулярное снижение ключевой ставки.

«Дальнейшее падение благосостояния»

Доцент Уральского государственного экономического университета Геннадий Ляскин уверен, что цель Центробанка остается незыблемой — удержать инфляцию любой ценой.

«К сожалению, ценой в современной непростой ситуации становится экономическое развитие. О рецессии в России не говорят, но отрасли, не связанные с военкой, испытывают серьезные проблемы. Для купирования кризиса и оздоровления национальной экономики требуется дешевый кредит и, следовательно, низкая ставка», — считает эксперт.

Высокая инфляция предполагает обуздание роста денежной массы и дорогой кредит, продолжает Геннадий Ляскин.

Эксперт замечает, что бизнесу сложнее обслуживать кредиты и привлекать дополнительные финансовые ресурсы, а ухудшение финансового состояния может ударить по персоналу и условиям труда.

«Борьба с инфляцией задирает ставки»

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари был уверен, что Банк России оставит ставку на уровне 14% годовых.

«Во-первых, рубль и так ослабел на 10% в июле - августе, кроме того, цены в индексе потребительской корзины растут быстрее плана, — объяснил экономист. — Начинается оттепель в кредитовании бизнеса и населения, темпы тоже выше прогнозных, денежная масса растет. Все факторы за то, чтобы повысить ставку, но политически ситуация диктует стабилизировать».

Эксперты считают, что цены будут расти, а инфляция ускоряться, какое бы решение ни принял ЦБ Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— Такой вот парадокс: оживление экономики разгоняет инфляцию, а борьба с инфляцией задирает ставки, — резюмирует Эдуард Коложвари.