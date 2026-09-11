НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

4 м/c,

зап.

 749мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 84,35
EUR 98,29
Сбили 18-летнего
Работа школ в дни выборов
Ярославль из Лего
Вернули троллейбусы
Где провести роскошный корпоратив
Снос бараков ради застройки
О ночных налетах по России
Новый офисный центр
Когда дом признают аварийным
Развлечения Тест Где вы были 20 лет? Только тот, кто застал нулевые, ответит на 10 из 10

Где вы были 20 лет? Только тот, кто застал нулевые, ответит на 10 из 10

Попробуйте узнать популярное шоу по одному кадру

192
Пора снова погрузиться в мир телевидения 00–10-х годов | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаПора снова погрузиться в мир телевидения 00–10-х годов | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Пора снова погрузиться в мир телевидения 00–10-х годов

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Раньше по телевизору можно было сверять часы: если идет «Бодрое утро» (0+), пора просыпаться на работу или в школу, если играла музыка из заставки «Последнего героя» (12+) — значит, ужин уже был съеден, а уроки сделаны. Многие передачи давно исчезли из эфира, и не факт, что о них помнит кто-нибудь, кроме создателей. Или всё же нет? Проверьте свою память и попробуйте узнать шоу, которые выходили в 00–10-х, по одному кадру.

ТестПройден 41 раз
1 / 10

Даем подсказку, это не «Битва экстрасенсов» (16+).

  • «Большая стирка» (12+)

  • «Седьмое чувство» (16+)

  • «Большие гонки» (12+)

  • «Запретная зона» (12+)

2 / 10

Самый внимательный разглядит среди девушек Машу Миногарову. Помните, где она принимала участие?

  • «Топ-модель по-русски» (16+)

  • «Дом-2» (16+)

  • «Фабрика звезд» (16+)

  • «Здравствуйте, девочки» (12+)

3 / 10

А это одно из первых реалти-шоу. Узнаёте?

  • «Голод» (16+)

  • «Союзники» (16+)

  • «За стеклом» (18+)

  • «Званый ужин» (18+)

4 / 10

Что общего между «Братьями Гримм», Жанной Агузаровой и Андреем Малаховым? Это шоу.

  • «Ребенок-робот» (18+)

  • «Кандидат» (12+)

  • «Дела семейные» (16+)

  • «Москва. Инструкция по применению» (0+)

5 / 10

Теперь это шоу о преображении называют одним из самых «токсичных».

  • «Снимите это немедленно!» (16+)

  • «Модный приговор» (6+)

  • «Косметический ремонт» (16+)

  • «Золушка 2.0» (12+)

6 / 10

Какое шоу 10-х годов вел Виктор Логинов?

  • «Самый умный» (0+)

  • «Сто к одному» (12+)

  • «Смех без правил» (12+)

  • «Интуиция» (16+)

7 / 10

Из какого шоу этот кадр?

  • «Выживалити» (18+)

  • «Фактор страха» (16+)

  • «Форт Боярд» (12+)

  • «Последний герой» (12+)

8 / 10

Еще до «Мастера игры» (16+) в эфире выходило похожее шоу, которое вела Ксения Собчак.

  • «О, счастливчик!» (0+)

  • «Блондинка в шоколаде» (16+)

  • «Кто не хочет стать миллионером?» (16+)

  • «ПрожекторПерисХилтон» (16+)

9 / 10

Это шоу точно помните только вы и его создатель

  • «Испытание верности» (18+)

  • «Секс с Анфисой Чеховой» (18+)

  • «Соблазны» (18+)

  • «Империя страсти» (18+)

10 / 10

И последнее шоу.

  • «Окна» (16+)

  • «Угадай мелодию» (12+)

  • «Естественный отбор» (16+)

  • «Такси» (12+)

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Телевидение Викторина Ностальгия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
Рыбный день возвращается: Роспотребнадзор изменил рацион в школьных столовых, но есть нюанс
Евгения Новикова
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем