Где вы были 20 лет? Только тот, кто застал нулевые, ответит на 10 из 10

Раньше по телевизору можно было сверять часы: если идет «Бодрое утро» (0+), пора просыпаться на работу или в школу, если играла музыка из заставки «Последнего героя» (12+) — значит, ужин уже был съеден, а уроки сделаны. Многие передачи давно исчезли из эфира, и не факт, что о них помнит кто-нибудь, кроме создателей. Или всё же нет? Проверьте свою память и попробуйте узнать шоу, которые выходили в 00–10-х, по одному кадру.