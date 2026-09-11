Где вы были 20 лет? Только тот, кто застал нулевые, ответит на 10 из 10

Раньше по телевизору можно было сверять часы: если идет «Бодрое утро» (0+), пора просыпаться на работу или в школу, если играла музыка из заставки «Последнего героя» (12+) — значит, ужин уже был съеден, а уроки сделаны. Многие передачи давно исчезли из эфира, и не факт, что о них помнит кто-нибудь, кроме создателей. Или всё же нет? Проверьте свою память и попробуйте узнать шоу, которые выходили в 00–10-х, по одному кадру.
Даем подсказку, это не «Битва экстрасенсов» (16+).
«Большая стирка» (12+)
«Седьмое чувство» (16+)
«Большие гонки» (12+)
«Запретная зона» (12+)
Самый внимательный разглядит среди девушек Машу Миногарову. Помните, где она принимала участие?
«Топ-модель по-русски» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Фабрика звезд» (16+)
«Здравствуйте, девочки» (12+)
А это одно из первых реалти-шоу. Узнаёте?
«Голод» (16+)
«Союзники» (16+)
«За стеклом» (18+)
«Званый ужин» (18+)
Что общего между «Братьями Гримм», Жанной Агузаровой и Андреем Малаховым? Это шоу.
«Ребенок-робот» (18+)
«Кандидат» (12+)
«Дела семейные» (16+)
«Москва. Инструкция по применению» (0+)
Теперь это шоу о преображении называют одним из самых «токсичных».
«Снимите это немедленно!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Косметический ремонт» (16+)
«Золушка 2.0» (12+)
Какое шоу 10-х годов вел Виктор Логинов?
«Самый умный» (0+)
«Сто к одному» (12+)
«Смех без правил» (12+)
«Интуиция» (16+)
Из какого шоу этот кадр?
«Выживалити» (18+)
«Фактор страха» (16+)
«Форт Боярд» (12+)
«Последний герой» (12+)
Еще до «Мастера игры» (16+) в эфире выходило похожее шоу, которое вела Ксения Собчак.
«О, счастливчик!» (0+)
«Блондинка в шоколаде» (16+)
«Кто не хочет стать миллионером?» (16+)
«ПрожекторПерисХилтон» (16+)
Это шоу точно помните только вы и его создатель
«Испытание верности» (18+)
«Секс с Анфисой Чеховой» (18+)
«Соблазны» (18+)
«Империя страсти» (18+)
И последнее шоу.
«Окна» (16+)
«Угадай мелодию» (12+)
«Естественный отбор» (16+)
«Такси» (12+)