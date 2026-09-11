«Перестал работать»: ярославцы пожаловались на проблему с проездными в новых троллейбусах

В Ярославле пассажиры троллейбуса пажаловались на работу проездных Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы пожаловались на проблему с оплатой проезда в новых троллейбусах, которые выпустили на линии в начале сентября. Читатель 76.RU рассказал, что не смог воспользоваться проездным на два вида транспорта, который раньше работал без проблем.

«Проездной „автобус + троллейбус“ перестал работать в троллейбусах. Ещё с понедельника после проверки контролёра он перестал работать абсолютно во всех троллейбусах, в автобусах нормально работает», — рассказал читатель 76.RU.

По его словам, проблема возникла 7 сентября. С того времени он дважды пытался оплатить проезд в троллейбусах № 9 и один раз в троллейбусе № 1.

Ярославец уточнил, что к 11 сентября проблема решилась.

«Сейчас попробовал оплатить в троллейбусе № 9 — заработало», — написал он.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона рассказали, что по факту сообщения специалисты проведут проверку. Там уточнили, что ранее аналогичных далоб не поступало.

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Напомним, в начале осени с городских маршрутов убрали старые троллейбусы. По области начали запускать новые машины на автономном ходу модели «Синара-6254».

Ранее сообщалось, что в Ярославле освободят центральные улицы от проводов контактной троллейбусной сети. Вопрос прорабатывался для двух магистралей — улицы Первомайской и Большой Октябрьской. Для реализации проекта «Чистое небо» требовалось закупить троллейбусы на автономном ходу.