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Еда Что приготовить Инструкция Ресторанное блюдо за 10 минут: как приготовить салат из груши и красной капусты

Ресторанное блюдо за 10 минут: как приготовить салат из груши и красной капусты

У вас получится простое, но изысканное блюдо

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Много груш для этого салата не понадобится&nbsp;— хватит и одной | Источник: Максим Бутусов / E1.RUМного груш для этого салата не понадобится&nbsp;— хватит и одной | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Много груш для этого салата не понадобится — хватит и одной

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Забудьте о скучных гарнирах и привычной овощной нарезке. Этот салат — настоящий взрыв вкусов и текстур, который перевернет ваше представление о полезной еде. Сочная медовая сладкая груша идеально дополняет хрустящую красную капусту, создавая дерзкий контраст, перед которым невозможно устоять. Готовится за 10 минут, выглядит как в ресторане, а исчезает со стола еще быстрее!

Этим рецептом с нашими коллегами из издания 51.RU поделилась читательница Ольга Олеговна, которая подсмотрела идею блюда в ресторане, а мы с удовольствием раскроем его вам.

Что понадобится

Ингредиенты для этого салата — проще некуда:

  • краснокочанная капуста;

  • груша — 1 шт.;

  • свежий укроп — по вкусу;

  • микрозелень — по вкусу;

  • лимонный сок или яблочный уксус — по вкусу;

  • нерафинированное подсолнечное или оливковое масло;

  • соль — по вкусу.

Как приготовить

Сначала краснокочанную капусту нужно тонко нашинковать. После этого немного ее посолите и как следует разомните руками — так капуста станет мягче и лучше пропитается заправкой.

Слишком много капусты не берите, чтобы груша в ней не потерялась | Источник: Ольга Олеговна / личный архивСлишком много капусты не берите, чтобы груша в ней не потерялась | Источник: Ольга Олеговна / личный архив

Слишком много капусты не берите, чтобы груша в ней не потерялась

Источник:

Ольга Олеговна / личный архив

Теперь принимаемся за грушу.

Ее необходимо очистить от семян и жесткой сердцевины. После этого нарежьте фрукт тонкими полосками — примерно так же, как капусту.

Чтобы кусочки груши не потемнели, их можно слегка сбрызнуть лимонным соком или небольшим количеством яблочного уксуса.

Приготовить этот салат быстрее и проще, чем заказать доставку | Источник: Ольга Олеговна / личный архивПриготовить этот салат быстрее и проще, чем заказать доставку | Источник: Ольга Олеговна / личный архив

Приготовить этот салат быстрее и проще, чем заказать доставку

Источник:

Ольга Олеговна / личный архив

Следом в салат добавляют мелко нарезанный укроп. По желанию блюдо можно дополнить микрозеленью. Например, ростками горошка. Их можно найти в сетевых магазинах.

10 минут, и салат из ресторана у вас на столе | Источник: Ольга Олеговна / личный архив10 минут, и салат из ресторана у вас на столе | Источник: Ольга Олеговна / личный архив

10 минут, и салат из ресторана у вас на столе

Источник:

Ольга Олеговна / личный архив

Остается заправить салат растительным маслом — подсолнечным или оливковым, как вам больше нравится.

Приятного аппетита!

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Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
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