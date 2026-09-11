Ресторанное блюдо за 10 минут: как приготовить салат из груши и красной капусты

Забудьте о скучных гарнирах и привычной овощной нарезке. Этот салат — настоящий взрыв вкусов и текстур, который перевернет ваше представление о полезной еде. Сочная медовая сладкая груша идеально дополняет хрустящую красную капусту, создавая дерзкий контраст, перед которым невозможно устоять. Готовится за 10 минут, выглядит как в ресторане, а исчезает со стола еще быстрее!
Этим рецептом с нашими коллегами из издания 51.RU поделилась читательница Ольга Олеговна, которая подсмотрела идею блюда в ресторане, а мы с удовольствием раскроем его вам.
Что понадобится
Ингредиенты для этого салата — проще некуда:
краснокочанная капуста;
груша — 1 шт.;
свежий укроп — по вкусу;
микрозелень — по вкусу;
лимонный сок или яблочный уксус — по вкусу;
нерафинированное подсолнечное или оливковое масло;
соль — по вкусу.
Как приготовить
Сначала краснокочанную капусту нужно тонко нашинковать. После этого немного ее посолите и как следует разомните руками — так капуста станет мягче и лучше пропитается заправкой.
Теперь принимаемся за грушу.
Ее необходимо очистить от семян и жесткой сердцевины. После этого нарежьте фрукт тонкими полосками — примерно так же, как капусту.
Чтобы кусочки груши не потемнели, их можно слегка сбрызнуть лимонным соком или небольшим количеством яблочного уксуса.
Следом в салат добавляют мелко нарезанный укроп. По желанию блюдо можно дополнить микрозеленью. Например, ростками горошка. Их можно найти в сетевых магазинах.
Остается заправить салат растительным маслом — подсолнечным или оливковым, как вам больше нравится.
Приятного аппетита!