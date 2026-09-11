Прорыв в переговорах по Украине ждут к зиме, план должен появиться в ближайшие недели: главное об СВО за семь дней

Стороны конфликта продержались три дня без ударов по Москве и Киеву Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сдвинулись с мертвой точки. Спецпредставители президента США Дональда Трампа посетили Москву и Киев для возобновления диалога. Россия и Украина даже заключили соглашение не наносить удары по столицам на время встреч с американской делегацией, но «перемирие» быстро закончилось. О том, к чему привели усилия Штатов, удалось ли подтолкнуть стороны к урегулированию и о главных событиях спецоперации за последние семь дней, читайте в нашем дайджесте.

Переговоры и мирное урегулирование

Одним из главных событий уходящей недели стали переговоры с американцами по урегулированию конфликта на Украине. Сначала спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и спецпредставитель по вопросам мира Джаред Кушнер прибыли в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Беседа проходила более трех часов. Большая часть прошла в закрытом формате.

Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера Источник: Kremlin.ru

Путин отметил пользу визита переговорщиков в Москву и последующей поездки в Киев, заострив внимание на высоком уровне доверия к американским посредникам и комфорте в совместной работе с ними. Итоги переговоров подвел помощник российского президента Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков прокомментировал итоги встречи американской делегации 5 сентября в Кремле Источник: Kremlin.ru

«Беседа была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, спецпосланники Трампа серьезно подготовились к визиту и представили ряд соображений по урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, Путин подробно изложил российскую позицию и заявил о необходимости устранения всех первопричин конфликта.

После Москвы американские переговорщики направились в Киев, чтобы провести встречу с украинскими властями. Как заявил Ушаков, Уиткофф и Кушнер на переговорах в Киеве обещали использовать «полученные лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное урегулирование».

Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

По завершении первого раунда переговоров в Киеве спецпосланники президента США сделали первые заявления. Уиткофф обратил внимание, что разговор был «очень содержательным и важным», а американская делегация «очень вдохновлена» ее результатами. Кушнер отметил, что американские переговорщики попытаются сделать всё для завершения российско-украинского конфликта.

«Я не могу гарантировать, что будет успех, но что я могу — пообещать вам и пообещать всем здесь, на Украине, и даже всем в России от имени президента Трампа. Мы со Стивом будем делать всё, что в наших силах, чтобы попытаться найти выход из беспорядка, который был создан до прихода президента Трампа», — сказал Кушнер.

Во время итоговой пресс-конференции Кушнер отметил, что администрация Дональда Трампа занимается созданием «мирного пакета» по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон рассчитывает на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

«Мы со Стивом [Уиткоффом] считаем, что было бы продуктивно вернуться к трехстороннему формату, который нам удалось организовать около шести месяцев назад. Мы поговорили с обеими сторонами, поэтому надеемся, что очень скоро добьемся прогресса в этом вопросе», — сказал Кушнер.

Обеим сторонам конфликта придется пойти на некоторые компромиссы и сузить круг разногласий, добавил Уиткофф. Посланники Трампа надеются, что им удастся добиться дипломатического урегулирования между Россией и Украиной.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции также присоединились к переговорам американской делегации в Киеве. Они должны были обсудить дальнейшие шаги по урегулированию российско-украинского конфликта.

Переговоры представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве приблизили стороны к урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

«Американские переговорщики тратят много времени и сил, перемещаясь в эти дни между Москвой и Киевом, доводя позиции обеих сторон. Мы надеемся, что в этом отношении наметятся определенные подвижки. Мы рассчитываем на возобновление переговоров в трехстороннем формате — с участием России, Украины и США», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Россия не ведет предметных разговоров об энергетическом перемирии. Однако Кремль не исключает проведения переговоров с Украиной.

По его словам, все российские предложения для остановки боевых действий хорошо известны. За два года они не поменялись.

«Все наши предложения для остановки боевых действий хорошо известны. Условия не поменялись фактически по сравнению с тем, что было озвучено президентом [России Владимиром Путиным], Министерством иностранных дел два года назад», — сказал Песков.

Не исключено, что переговоры могут пройти в ОАЭ. Ранее там уже проводились контакты представителей сторон.

Свое слово об урегулировании украинского вопроса высказали и в Европе. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин «хочет положить конец» конфликту России и Украины. Он также отметил готовность к диалогу с Москвой, передает Bild.

«Германия хочет положить конец этому конфликту, а также хочет, чтобы общая ситуация в Европе снова успокоилась, — сказал дипломат.

По словам Вадефуля, Берлин готов к диалогу с Москвой. Но он выставил условие. Германия должна увидеть стремление российской стороны завершить конфликт. Пока с Кремлем никто из европейских стран не связывался.

Однако подобные заявления в России встретили скептически. Призывы европейских политиков «прекратить огонь» на Украине на самом деле скрывают желание выиграть время для Киева, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал, что в ближайшие недели может появиться «дорожная карта» по урегулированию конфликта на Украине. Дмитрий Песков прокомментировал заявление.

«Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более что каких-либо, скажем так, оформленных, стройных программ или дорожных карт в настоящий момент нет. Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров», — сказал Песков.

По итогам всех встреч Владимир Путин созвонился с президентом США. В ходе разговора с Дональдом Трампом он заверил его в отсутствии враждебных планов в отношении Европы. В свою очередь американский президент заявлял о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине.

Сроки пока неизвестны. Однако, по словам источника Axios, Уиткофф и Кушнер заявили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что хотели бы добиться прорыва в урегулировании до зимы. При этом, как передают источники Financial Times, участники переговоров считают, что в эти сроки боевые действия вряд ли завершатся.

Удары беспилотников и ракет

Для подготовки контактов с американской делегацией Россия и Украина объявили временное перемирие. Они договорились не наносить удары по столицам друг друга с 5 по 8 сентября.

Президент России сообщил также, что Киев призывал к более широкому перемирию на три дня, но договоренностей об этом не было. Он пообещал сделать всё, что зависит от российской стороны, для безопасности переговорного процесса.

По словам Путина, украинская сторона снизила количество атак 5 сентября, однако позже налеты по России продолжились с новой силой и не прекращаются по сей день. Приводим главные из них.

Прямо во время переговоров в Москве в Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Октябрьскую районную больницу.

В другой день дроны ударили по многоквартирным и частным домам в Ростовской области. Как заявил глава региона, пострадал ребенок.

В Рязанской области также отбивали атаку дронов. Обломки беспилотников повредили жилой дом в столице региона и в Сапожковском округе. Также произошло возгорание на одном из предприятий, сообщил губернатор Павел Малков.

Дрон, ударивший по Севастополю, был начинен взрывчаткой и металлическими элементами. Девочка-подросток получила ранения, от которых скончалась в машине скорой помощи. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

«Также пострадали еще три человека. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи делают всё возможное. Вторая девочка 18 лет вместе с братом были доставлены в детскую больницу, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Массированная атака прошла в Пермском крае. Один из беспилотников повредил многоквартирный дом. Власти организовали для жителей пункт временного размещения.

«К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — указал глава региона Махонин.

Беспилотники впервые атаковали Ямал. Целью был один из промышленных объектов Нового Уренгоя. В результате падения обломков дронов произошло возгорание, но обошлось без жертв.

Также впервые беспилотную опасность объявили в Ханты-Мансийском автономном округе. Из-за этого в аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а школы пришлось закрыть.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке украинского безэкипажного катера на набережную Сочи. Пострадали 28 человек. Несколько пляжей пришлось закрыть.

В Махачкале из-за падения обломков загорелись порт и театр. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин в своем Telegram-канале. Пожарные быстро потушили огонь, поэтому удалось избежать жертв.

Волгоградская область вовсе подверглась ракетной атаке. Обломки попали в многоквартирный дом, несколько человек пострадали. Также обломки упали на территории промышленного предприятия на юге столицы региона.

Массовая атака была и на Кубань. Беспилотники били по домам, детскому саду и храму. Основной удар пришелся на Новороссийск. Там погибли четыре человека, среди них ребенок. Почти 30 человек пострадали.

Российские военные в свою очередь нанесли несколько массированных ударов по территории Украины. Прошла атака по Киеву и области, в ходе которой поразили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении дронов и крылатых ракет, транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения. Также военные ударили по объектам в порту «Черноморск» Одесской области, которые использовали для разгрузки военных грузов и по танкеру с горюче-смазочными материалами для ВСУ.

Помощь Украине

Поскольку пока нет договоренностей о прекращении конфликта, Киев надеется на продолжение поддержки европейских союзников и получение оружия. Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ предложил направить замороженные российские активы на выплаты Украине после решений ЕСПЧ.

Размер выплат Украине по двум межгосударственным делам, рассмотренным ЕСПЧ, пока не определили. Однако потенциально они могут составить «миллиарды, десятки миллиардов или сотни миллиардов евро», говорится в заявлении.

Комитет также призвал обеспечить другим истцам возможность добиваться исполнения решений ЕСПЧ по отношению к России в национальных судах. Доклад планируется вынести на обсуждение полного состава Ассамблеи 30 сентября. Москва в свою очередь называет любые действия со своими зарубежными активами незаконными и предупреждала о юридических последствиях.

Помимо этого, Евросоюз сделал для Украины исключение, в соответствии с которым она сможет потратить 3,2 млрд евро из выделенного ей кредита в 90 млрд евро на закупку компонентов для американских систем ПВО Patriot, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X. Она обещала продолжить работать, чтобы поддержать Украину и укрепить оборону Европы.

«Я приветствую соглашение государств-членов ЕС о смягчении требований для Украины ради закупки критически важных составляющих для систем противовоздушной обороны Patriot», — написала она.

Этого Украине оказалось недостаточно. Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом в 20-х числах сентября и обсудить с ним противоракетную защиту Украины.