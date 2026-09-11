В России запустили телефон доверия для школьников

Помощь детям, попавшим в неприятную ситуацию, окажут квалифицированные психологи Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Минпросвещения запустило линию психологической поддержки «Школа добра». Ее создали, чтобы помогать в разрешении сложных ситуаций, возникающих в образовательных организациях.

«Министерство просвещения РФ 11 сентября запустило линию психологической помощи „Школа доверия“. По единому бесплатному номеру 8 800 707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях», — сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Телефон доверия работает в круглосуточном режиме. Его создали для того, чтобы предотвратить страшные последствия, к которым могут привести сложные ситуации в школе.

Зачастую родители и педагогические работники не реагируют на сигналы, которые приводят к трагическим последствиям. Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», — сказал глава министерства Сергей Кравцов.

Он же ответил на первый звонок. К нему обратилась девочка, столкнувшаяся с буллингом в школе. Министр выслушал, взял под контроль эту ситуацию и передал трубку специалисту, который оказал необходимую помощь.