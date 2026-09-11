5 самых фантастических мест России: смотрите, эти пейзажи — просто космос

Думаете, такие пейзажи можно найти разве что на других планетах? Вовсе нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Забудьте про дорогие космические корабли и долгие световые годы пути, билеты на другие планеты уже продаются внутри страны. От психоделических цветных гор до инопланетных дымящихся фумарол: в нашей подборке — 5 самых фантастических локаций России, чьи пейзажи кажутся компьютерной графикой или декорациями к голливудскому сай-фаю. Пристегните ремни, мы отправляемся в тур по местам, где земная природа переиграла лучших фантастов, а каждый кадр заставит поверить, что вы вышли на орбиту. Сохраняйте маршруты и планируйте нереальные по своей красоте фототуры.

Фумарола — трещина или отверстие в кратере, на склонах либо у подножия вулкана, через которое на поверхность вырываются струи горячих вулканических газов и водяного пара.

Уральский Марс (Свердловская область)

Отработанный карьер по добыче огнеупорной глины находится под Богдановичем, в 120 км от Екатеринбурга. Масштабная промышленная разработка Троицко-Байновского месторождения началась на рубеже 1920-х и 1930-х годов для нужд Богдановичского огнеупорного завода. В Великую Отечественную войну предприятие стало ключевым поставщиком огнеупорного сырья для всей металлургии Урала и Сибири. Сегодня часть карьеров заброшена, хотя на соседних участках добыча продолжается.

Ловите маршруты и готовьте смартфоны Источник: Татьяна Рябова / Е1.RU

Из-за примесей оксидов железа и кварца глина здесь разных оттенков: красная, багровая, белая, серая. Смотреть на эти марсианские пейзажи с каньонами и растрескавшейся землей можно бесконечно, как и фотографироваться. А вот купаться в местных озерцах нельзя: из-за высокой концентрации минералов вода токсична. За пару часов можно обойти самые интересные точки. Ради «инопланетных» снимков сюда съезжаются фотографы со всей Свердловской области.

Как добраться: из Екатеринбурга на машине (примерно 2,5 часа) или электричкой/автобусом до Богдановича, а оттуда взять такси до поселка Полдневого. Планировать визит лучше в сухую погоду.

Романцевские горы (Тульская область)

В 1930-х годах в деревне Кондуки начали активно исследовать залежи бурого угля. А в 1960-х перешли на масштабную добычу открытым способом в карьерах. Она велась вплоть до 1990-х годов. Когда объекты закрылись, глубокие котлованы заполнились грунтовыми и дождевыми водами, а вокруг остались огромные насыпи «пустой породы» (терриконов).

В солнечную погоду аквамариновое «море» предстает во всей красе Источник: Алексей Зотов / ТАСС

Со временем растворенные в породе минералы и соединения металлов окрасили воду в насыщенный бирюзовый цвет. Так получилось уникальное «море» посреди леса с рыжими дюнами, которое стало не только Меккой для туристов, но и местом для съемок клипов. В 2022 году здесь отметилась группа «Мельница» (клип «Сердце ястреба»), а еще раньше побывали «А-Студио» («Се ля ви») и Emin («Таял»).

Как добраться: из Москвы на автомобиле нужно ехать по трассе М-4 «Дон», повернуть на Богородицк и далее двигаться через Романцево в сторону деревни Кондуки. Въезд на автомобиле на территорию платный. По последним данным, для легковых машин — 200 рублей, для внедорожников — 300 рублей (пешком и на велосипеде — бесплатно). Берите наличные, так как на территории проблемы со связью. На общественном транспорте можно отправиться из Тулы или Москвы на автобусе до города Богородицка, а оттуда взять такси до карьеров (расстояние составит около 20–25 км).

Барханы Лазурного берега (Ленинградская область)

Некогда знаменитый Борницкий карьер. Наверху расположен огромный холм-террикон из отсевов и отходов дробильных установок завода по добыче известняка. Из-за специфики и плотности породы насыпь практически не зарастает, благодаря чему выглядит как настоящие марсианские дюны.

Самое популярное фото в соцсетях — люди, прыгающие через песчаные валуны. Повторяйте! Источник: Анатолий Мальцев / ТАСС

Внизу раскинулся затопленный карьер с прозрачной бирюзовой водой, где любят купаться отдыхающие. Сюда съезжаются туристы со всей России ради прогулки к этой необычной «безжизненной» вершине. Кстати, местный известняк и доломит добывали здесь еще с XVIII века, в том числе и для строительства Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Как добраться: на авто из Санкт-Петербурга по Киевскому шоссе до поселка Никольское, затем направо через Шпаньково до деревни Корписалово. Там повернуть направо на грунтовку к Новому Хинколово. Из-за глубоких ям перед карьером лучше оставить машину на обочине и пройти последние 800–1000 метров пешком. На общественном транспорте: электричкой с Балтийского вокзала до Гатчины. От вокзала на автобусе № 539 до остановки «Корписалово» (или «Старое Хинколово»), далее 2,5–3 км пешком до барханов.

Урочище Кызыл-Чин (Алтай)

Это уникальное урочище — дно древнего теплого моря, существовавшего здесь десятки миллионов лет назад. Когда вода ушла, ветер и дожди веками размывали обнажившиеся слои песчаника и глины, сотворив фантастический рельеф с четкими полосами от ярко-бордового до пепельного цвета.

В этом урочище можно не только сделать потрясающие кадры, но и найти ракушки, которым миллионы лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Само урочище находится на высоте около 2000 метров в Чуйской степи, где пейзаж за пару километров сменяется от таежного до пустынного. Популярность к «Алтайскому Марсу» пришла всего около 15 лет назад: сегодня сюда едут не только туристы ради космических фото, но и научные экспедиции, ведь под ногами всё еще можно найти окаменевшие ракушки и водоросли возрастом более 70 миллионов лет.

Как добраться: на автомобиле нужно ехать по Чуйскому тракту до 864-го км, повернуть к селу Чаган-Узун, проехать его насквозь и двигаться еще около 8 км по грунтовой дороге через степь по указателям «Марс» (в сухую погоду проедет любая легковая машина). Если вы путешествуете без авто, можно доехать на рейсовом автобусе из Горно-Алтайска до Акташа или Кош-Агача, сойти у поворота на Чаган-Узун, а оттуда взять заброску на УАЗах у местных жителей, которые дежурят возле села.

Плато Путорана (Красноярский край)

Одно из самых труднодоступных, загадочных и красивых мест России. Включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его территория площадью 250 000 кв. км сопоставима с размерами Великобритании и хранит первозданную дикую природу.

Добраться до этой локации не так-то просто, но, по словам путешественников, это того стоит! Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Плато сформировалось около 250 миллионов лет назад в результате мощнейшего излияния лавы. Так возникли уникальные плоские горы-«столы» и глубокие каньоны, прорезанные реками. Местный ландшафт ступенчатый: от густой лиственничной тайги в долинах до суровой тундры на вершинах, изрезанной десятками тысяч чистейших озер.

Именно здесь находится официальный географический центр России и «полюс недоступности» страны — самая удаленная от цивилизации и дорог точка Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Из интересного: эти космические пейзажи стали главной кинодекорацией для приключенческого фильма «Территория» (18+). А уфологи и коренные народы (эвенки, нганасаны) до сих пор считают плато аномальной зоной, где над плоскими вершинами якобы регулярно видят загадочные неопознанные летающие объекты.